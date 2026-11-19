Xi Jinping, Trump y Putin en la cumbre de la APEC en China. (Foto: EFE)

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, aseguraron que comparten el compromiso de “impulsar la reforma” de las Naciones Unidas para que gane “eficacia”, según una declaración conjunta publicada tras su histórico encuentro trilateral en Shenzhen (sureste de China).

El objetivo es que la organización “afronte con más eficacia” los desafíos globales y “cumpla su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales”, de acuerdo con el texto.

Xi, Trump y Putin prometen evitar la guerra nuclear y producir más petróleo

Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, reclamaron evitar una guerra nuclear que “no se puede ganar”, acordaron aumentar la producción de petróleo y pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) que “no abuse” de sus poderes.

Los líderes de las tres principales potencias nucleares del mundo calificaron de “histórica” la inédita reunión trilateral que celebraron en la megalópolis suroriental china de Shenzhen tras la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Xi, Trump y Putin coincidieron en “su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”.

Xi, Trump y Putin indicaron que “planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países”.

Los mandatarios destacaron la importancia de garantizar “un flujo estable de energía” ante un contexto de tensiones para el suministro energético internacional por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de petróleo, especialmente para los países asiáticos.

¿Qué otros temas abordaron Xi Jinping, Trump y Putin?

El tercer punto compone una crítica explícita a la CPI, la cual mantiene vigente desde marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra tras ordenar la invasión rusa de Ucrania, la primera ocasión en que el organismo toma esta decisión sobre un líder precisamente de uno de los miembros permanentes del Comité de Seguridad de la ONU.

“El principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales son fundamentales”, reza el texto oficial, que conmina a “no abusar de sus poderes” tanto al tribunal de La Haya como a “otros órganos similares”.

Por último, aunque precisamente se trata del único de los temas que parecían explícitamente agendados para el encuentro, se abordó la cuestión del armamento nuclear: Trump ya avanzó que propondría un debate sobre la reducción del arsenal atómico, aunque la Casa Blanca quiso rebajar las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo al respecto.

“Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse”, indicaron Xi, Trump y Putin en su declaración conjunta.