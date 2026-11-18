Las guerras de Ucrania e Irán y la proliferación nuclear figuran entre los temas que podrían estar sobre la mesa este jueves, cuando se reúnan en Shenzhen, China, los líderes de las mayores potencias nucleares: el estadounidense Donald Trump, el ruso Vladímir Putin y el chino Xi Jinping. Por el momento, no existe una agenda clara ni consenso sobre los asuntos que discutirán.

La inédita reunión trilateral, sugerida primero por el Kremlin y confirmada después por todas las partes, con China como último país en hacerlo, es el plato fuerte de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), que comenzó este miércoles en Shenzhen (China), aunque el encuentro se celebrará al margen del foro.

Los dirigentes se reunirán en el complejo Kylin Villa, a los pies de la montaña homónima, en Shenzhen. El lugar tiene un significado especial para Xi: allí paseaba su padre al final de su vida y su nombre proviene del animal mítico “qilin”, que en el imaginario chino anticipa la paz y la llegada de un gobernante sabio.

A continuación, algunas claves sobre lo que busca cada parte en un encuentro que se bautizó, de forma hiperbólica, como el “Yalta 2.0”, en alusión a la reunión entre Roosevelt, Churchill y Stalin al final de la Segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo común era derrotar a la Alemania nazi. Esta vez, no parece existir una meta compartida:

China: el poder del anfitrión

Pekín fue el último en confirmar esta semana la reunión trilateral y se limitó a señalar que abordará la “estabilidad estratégica” entre las grandes potencias y la gestión de sus diferencias, sin detallar los temas.

Xi ya se reunió este miércoles en Shenzhen con Putin, antes de la llegada de Trump, en un encuentro en el que ambos mostraron sintonía. La aparente relegación del estadounidense al tercer puesto del triunvirato sugiere que pudieron preparar las conversaciones del jueves y discutir en privado los temas más delicados, como Ucrania.

Para China sería problemático abordar la guerra de Ucrania con Putin y Trump, como quiere el líder ruso, sin incluir a Kiev ni a Bruselas, en medio de un contencioso comercial con el bloque.

La guerra de Irán, país aliado de China, y que provocó una crisis de suministro energético, sobre todo en Asia, podría figurar en la agenda de Xi, quien puede utilizar su influencia sobre Teherán para negociar con Trump. En cuanto a la proliferación nuclear, un asunto prioritario para el republicano, Pekín sostiene que su arsenal es el más pequeño de los tres y que el desarme corresponde a los otros países.

En cualquier caso, la imagen de Xi como anfitrión de Trump y Putin evoca la división de Occidente sobre cómo tratar con Rusia, que todavía bombardea Ucrania, y otorga a China una imagen de potencia en un orden internacional multipolar, en línea con sus intereses.

Los riesgos para EU

Trump insistió desde su primer mandato en que su intención es reunirse con líderes, incluidos los de naciones rivales, para abordar los problemas geopolíticos más acuciantes. Sin embargo, sus críticos señalan su inclinación por mostrarse cercano a dictadores, incluido el norcoreano Kim Jong-un, cuya posible visita a Shenzhen también genera especulaciones.

Según indicó este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, “Trump nunca ha considerado que reunirse con alguien sea una concesión. Muchas veces argumenta que la manera de resolver problemas si tienes desacuerdos es hablar con ellos”.

Trump, quien colocó en los pasillos de la Casa Blanca fotografías de sus encuentros con Xi y Putin, no se opuso a la reunión trilateral, pese a que Washington mantiene intereses contrapuestos con ambos en Irán, Ucrania y distintos ámbitos económicos y geoestratégicos.

De acuerdo con altos funcionarios que acompañan a Trump, el mandatario aprovechará el encuentro para hablar de la no proliferación nuclear y renovar acuerdos de control de arsenales que eventualmente podrían incluir a China.

Los acuerdos START entre Rusia y Estados Unidos expiraron en febrero y Trump sugirió la posibilidad de negociar tratados similares con China.

Putin, el más interesado

Putin, quien según la prensa impulsó la iniciativa, es también el más interesado en compartir escenario con Xi y Trump, pues el futuro de Rusia depende en gran medida de ambos países.

De Trump necesita que convenza a Ucrania para sellar un acuerdo que permita al Kremlin salvar la cara tras cinco años de guerra. En cuanto a Xi, principal socio comercial de Moscú, espera que acepte importar gas ruso a precio de mercado.

Al mismo tiempo, Putin no se opone a hablar de desarme nuclear, como desea Washington, ni del bloqueo del estrecho de Ormuz, como busca Pekín. Eso sí, espera que Ucrania figure de alguna forma en las conversaciones.

Para Putin, una alusión a Ucrania en la declaración final sería un buen resultado de cara a los próximos meses, cuando los europeos deberían sumarse a las negociaciones en Abu Dabi.

Con todo, el jefe del Kremlin llega a la cumbre con una imagen muy debilitada por los recientes ataques contra el puente de Crimea, símbolo de la anexión de la península ucraniana, que sufrió daños en ataques masivos esta semana. Su posición es muy diferente a la de Stalin cuando fue anfitrión en Yalta, al sur de Crimea.