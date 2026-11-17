Caravana migrante avanza en Chiapas: México busca convencer a sus integrantes de no seguir. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Cuartoscuro)

México trabaja para ‘desarticular’ la caravana migrante que actualmente se encuentra en Chiapas y busca llegar a Estados Unidos, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria aseguró que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) persuade a los migrantes centroamericanos y les informa sobre las pocas posibilidades que tendrían de ingresar a Estados Unidos, pues la política migratoria en la frontera no cambió.

“Al momento, no ha habido ninguna caravana que llegue a la frontera norte. Una de las acciones que hacemos con el Instituto Nacional de Migración es persuadirlos, convencerlos, darles la información de que no hay posibilidades de pasar hacia los Estados Unidos”, recordó durante la mañanera de este 17 de noviembre.

El posicionamiento de Rodríguez ocurre luego de que Donald Trump insistiera en aumentar los aranceles a los productos mexicanos en caso de que México no frene la caravana migrante.

“No podrá entrar y México los detendrá. Como saben, dijeron que iban a detenerlos y, si no lo hacen, impondremos fuertes aranceles a México”, declaró Trump a los medios el 16 de noviembre, antes de emprender su viaje a China para participar en la APEC 2026.

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, actualmente la caravana migrante se encuentra en Mapastepec, Chiapas, y está conformada por 781 personas, en su mayoría provenientes de Honduras y El Salvador.

Sin embargo, Rodríguez espera que el grupo se desintegre antes de llegar a Estados Unidos debido a la información que reciben sus integrantes y a que algunas comunidades les ofrecen puestos de trabajo. No obstante, no explicó en qué sectores existen vacantes ni quiénes se encargan de gestionar las oportunidades de empleo.

En medio de amenazas, Sheinbaum y Trump se reunirán

Anteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que, desde el inicio de la administración de Donald Trump, ninguna caravana migrante llegó a la frontera con Estados Unidos y el flujo de intentos de cruce se redujo drásticamente.

En este contexto, la presidenta Sheinbaum confirmó que sostendrá un breve encuentro con su homólogo estadounidense en China, en el marco de la APEC 2026.

La mandataria no detalló cuáles serán los temas que discutirá con Trump; sin embargo, entre los asuntos de interés destacan el avance de la caravana migrante y la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el primer día de la cumbre, la mandataria se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien habló sobre los avances de la cooperación entre ambas naciones para aumentar su comercio.