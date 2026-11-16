Durante el APEC CEO Summit 2026, Claudia Sheinbaum defendió un modelo económico basado en el bienestar de las personas y la prosperidad compartida. (Cuartoscuro).

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México ante más de mil empresarios que participan en el APEC CEO Summit 2026, en Shenzhen, China, donde defendió un modelo económico basado en el bienestar de la población, la soberanía y la prosperidad compartida.

Durante su discurso en la apertura de la Cumbre de Líderes Empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la mandataria sostuvo que el desarrollo de un país no debe medirse únicamente por su producción económica, sino también por las condiciones de vida que genera para sus habitantes.

“Estamos construyendo un modelo propio que tiene sus raíces en nuestra propia historia. Empezó con el Plan México, que es la decisión de convertir nuestras capacidades, recursos, posición estratégica y talento en motores de desarrollo con soberanía y justicia social”, dijo Sheinbaum.

La presidenta destacó que este modelo contempla la prosperidad compartida, la soberanía energética y alimentaria, así como la inversión pública, privada y mixta en infraestructura. También mencionó la responsabilidad ambiental frente al cambio climático.

Como parte de los resultados que expuso ante los empresarios, señaló el incremento de 154 por ciento del salario mínimo en términos reales y la distribución de becas y apoyos sociales, que cuentan con un presupuesto de un billón de pesos a través del Banco del Bienestar.

“Estamos estableciendo un verdadero estado de bienestar en el que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Estamos demostrando que el camino puede ser muy distinto”, afirmó.

Sheinbaum agregó que México busca demostrar que existe otra manera de entender el desarrollo, en la que la fortaleza económica no se limita a la capacidad de producción, sino que también considera el bienestar de la población.

“La grandeza de una economía no se mide solamente por cuánto produce, sino por el bienestar que genera”, sostuvo la mandataria durante su intervención.

¿Qué sigue en la agenda de Sheinbaum en China?

La presidenta fue la oradora principal del encuentro, realizado en el Shenzhen Qianhai International Convention Center, donde fue recibida por Ren Hongbin, presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT) y titular del foro empresarial.

Antes de su participación, Sheinbaum explicó que uno de sus objetivos en la cumbre era presentar el modelo económico mexicano para atraer inversiones, tanto ante los empresarios de la región del Pacífico como durante el resto de las actividades del APEC, integrado por 21 economías.

“Nosotros tenemos un modelo propio que hoy le llamamos el Plan México, que tiene que ver no solamente con abrir las puertas de México a la inversión, sino sobre todo lo que significa para nosotros el desarrollo de la gente: es una economía basada en las personas”, había señalado.

Como parte de su agenda en el país asiático, la mandataria sostendrá un encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping.