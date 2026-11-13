‘No es tanto’: Sheinbaum minimiza acusaciones de dumping contra China previo a reunión con Xi Jinping

La presidenta Sheinbaum fijó su postura ante las acusaciones de dumping previo a su viaje a China.

La presidenta Claudia Sheinbaum ‘minimizó’ las acusaciones de dumping contra China a tan solo unos días de su próxima reunión con su homólogo asiático, Xi Jinping, como parte de su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Lo de la triangulación, se dice mucho de ese tema, pero no es tanto y tenemos los datos que puede presentar la Secretaría de Economía”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 13 de noviembre.

Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum explicó que el dumping se ve como “la triangulación de un producto que se dice que viene de otros países, entra a México y facilita las condiciones que tenemos de libre comercio con Estados Unidos”.

De esta forma se lleva a EU sin que tenga valor agregado en México, por lo que la mandataria aseguró que “ocurre muy poco”.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los señalamientos de dumping contra China?

“Siempre hay importación, hay valor agregado y la exportación hacia Estados Unidos; se ha buscado con el Plan México que la industria textil y otras industrias se desarrollen más y después tengan su área de importación”, añadió.

Claudia Sheinbaum agregó que se trabaja de la mano con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para elaborar un esquema y mejorar la exportación de productos de EU que tienen valor agregado y regresan con distintas facilidades.

Al respecto, Máximo Vedoya, director ejecutivo de Ternium, advirtió que los aranceles ayudan a reducir las importaciones de acero chino, pero gran parte del metal extranjero que aún ingresa a México elude el arancel de 35 por ciento mediante prácticas como la subfacturación, el contrabando o el envío a través de terceros países.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum impuso en enero nuevos aranceles a bienes de países con los que no tiene tratados de libre comercio, incluidas tarifas de hasta 35 por ciento sobre algunos productos de acero.

Así será el viaje de Sheinbaum a China

Sheinbaum afirmó que llevará a la cumbre de la APEC, en China, un mensaje de cooperación internacional para el desarrollo y bienestar común, además de promover el Plan México para atraer inversiones.

“Esa visión de independencia, de soberanía y de cooperación para el desarrollo es la que ha marcado nuestra política internacional y es la que nosotros defendemos, y ese es el mensaje que vamos a llevar a la APEC”, señaló.

La presidenta sostuvo que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto a la soberanía y el beneficio compartido.

“No puede haber el desarrollo de un país a costa de los demás países. Tiene que haber una visión internacional del bienestar común”, afirmó Sheinbaum.

*Con información de Bloomberg y EFE