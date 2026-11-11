Ternium sube ventas en México, pero advierte: China ‘esquiva’ aranceles con contrabando y dumping

Un trabajador corta una lámina de acero inoxidable en una planta de fabricación de acero en la Ciudad de México.

Las ventas de acero de Ternium suben creciendo gracias a los aranceles de México a productos de Asia, que llevan a más clientes a comprar producción local, aunque la débil fiscalización de esas tarifas frena un avance mayor, señaló el director ejecutivo Máximo Vedoya.

Los aranceles han ayudado a reducir las importaciones de acero chino, pero gran parte del metal extranjero que aún ingresa a México elude el arancel de 35 por ciento mediante prácticas como la subfacturación, el contrabando o el envío a través de terceros países, advirtió el directivo.

Los envíos de Ternium en México aumentaron 13 por ciento en los primeros nueve meses de 2026, y la sustitución de importaciones explicó entre 70 y 80 por ciento de ese crecimiento, detalló Vedoya.

Antes de que México considere igualar los aranceles de 50 por ciento impuestos por EU y otros mercados, la prioridad debería ser garantizar que todas las importaciones paguen las tarifas correspondientes, consideró.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum impuso en enero de 2026 nuevos aranceles a bienes procedentes de países con los que no tiene tratados de libre comercio, incluidas tarifas de hasta 35 por ciento sobre algunos productos de acero. Bloomberg informó en julio que Donald Trump presiona a México para igualar las barreras de EU al acero y el aluminio chinos, incluidos aranceles de 50 por ciento.

Ternium, constituida en Luxemburgo, es uno de los principales productores de acero plano de América Latina, con operaciones en México, Brasil, Argentina, Colombia, EU y Centroamérica. México es su mayor mercado y representó aproximadamente la mitad de sus envíos y ventas de acero en 2025.

Ternium ve aumento de consumo de acero en México por proyectos del Gobierno

El mercado siderúrgico mexicano comienza a recuperarse de una fuerte contracción. El consumo cayó 10.1 por ciento en 2025, a unos 25 millones de toneladas métricas, mientras que las importaciones disminuyeron 15.8 por ciento según datos de la industria.

Máximo Vedoya ve señales iniciales de una recuperación de la demanda en la construcción y la infraestructura. Destacó los esfuerzos del Gobierno de Claudia Sheinbaum para incentivar la compra de acero mexicano, así como los proyectos solares previstos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y socios privados, como oportunidades para impulsar el abastecimiento local.

La Secretaría de Economía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los esfuerzos del Gobierno para frenar el ingreso de acero chino.

México importa unas 400 mil toneladas métricas de acero plano al mes, y Vedoya consideró que el país tiene capacidad para sustituir con el tiempo casi todo ese suministro. No precisó cuánto de ese mercado podría captar Ternium, ya que la empresa aún evalúa la oportunidad. La siderúrgica ha ampliado su capacidad e invertido en nuevos productos para fabricar aceros más sofisticados y competir con la oferta de China, Japón y Corea del Sur.

Las acciones de Ternium que cotizan en Nueva York han avanzado 8.9 por ciento en los últimos seis meses, frente al alza de 8.2 por ciento de la siderúrgica brasileña Gerdau.

¿Cuánto cayeron las exportaciones de acero mexicano a EU en 2025?

Vedoya también respaldó reglas de origen más estrictas en Norteamérica para incentivar la producción regional. Las empresas chinas deberían poder invertir y fabricar en la región, dijo, pero no limitarse a enviar productos terminados, como vehículos desde China o ensamblarlos en México con poco contenido regional.

Mientras México busca frenar las importaciones de acero extranjero, sus productores enfrentan barreras comerciales en EU. Vedoya consideró que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado propuestas “maduras” para resolver los aranceles estadounidenses al acero bajo la Sección 232, aunque no hay un plazo para un acuerdo.

Las exportaciones mexicanas de acero a EU cayeron 33 por ciento, a 1.56 millones de toneladas métricas en 2025, debido al impacto de los aranceles sobre el comercio, según la cámara del sector Canacero.