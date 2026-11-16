Clientes de algunos de los bancos más grandes en Estados Unidos informaron de dificultades para acceder a sus cuentas en línea este lunes 16 de noviembre.

Según el sitio web Downdetector, los usuarios señalaron que Bank of America, Chase, JPMorgan, US Bank, Wells Fargo y Zelle presentaban caídas o problemas de funcionamiento.

Estos reportes se producen tras una interrupción a gran escala de Microsoft que comenzó el viernes 13 de noviembre y se prolongó durante horas, afectando a servicios como Outlook, Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot.

Algunos clientes de Chase recibieron un mensaje que decía: “Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando en ello. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde”.

Un portavoz de US Bank señaló que sus sistemas no se han visto afectados directamente; no obstante, “los clientes que intenten enviar o recibir pagos a través de Zelle con otra entidad financiera podrían experimentar retrasos en las transacciones”

El operador de la red Zelle es una empresa llamada Early Warning Services, propiedad de diversas instituciones financieras.

¿Bancos en EU están bajo un ciberataque?

La interrupción no está relacionada con un problema de ciberseguridad, informó una persona familiarizada con el asunto a Bloomberg News.

En las últimas semanas, diversas empresas y entidades estadounidenses han enfrentado dificultades técnicas. Las aerolíneas estadounidenses se vieron afectadas por una de las paralizaciones de vuelos nacionales más extensas en décadas; la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) señaló que la suspensión de los vuelos se debió a un problema en un enrutador ubicado cerca de El Dorado, Arkansas.

Los portavoces de la Reserva Federal; la Oficina del Contralor de la Moneda, y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El presidente Donald Trump tampoco se ha referido al tema.

Con información de Bloomberg