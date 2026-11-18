Mariana Bo tiene una larga trayectoria como DJ e incluso se convirtió en la primera mexicana en tocar en el Tomorrowland. (Foto: Cuartoscuro)

Amigos, ¿ustedes son pareja? Luego de que José Eduardo Derbez anunció su separación de Paola Dalay —la creadora de contenido con quien tiene una hija en común—, surgieron rumores sobre un presunto romance con Mariana Bo.

Lo anterior, debido a que la DJ y el hijo de Eugenio Derbez han compartido diferentes momentos juntos durante los últimos días, desde noches de fiesta hasta una práctica de tiro.

Mariana Bo, quien además es violinista y productora musical, ha compartido fotografías y videos de sus salidas con el actor José Eduardo Derbez. Sin embargo, fue hasta ahora que explicó si realmente existe un noviazgo entre ellos.

¿Cómo se conocieron Mariana Bo y José Eduardo Derbez?

La productora musical habló sobre los rumores con Ventaneando, programa en el que relató que inicialmente era amiga de Vadhir Derbez, quien, además de dedicarse a la actuación, cuenta con un proyecto musical como cantante.

“Yo era más amiga de Vadhir antes, por la música y la escena”, comentó para el programa de televisión, donde agregó que fue después cuando coincidió con José Eduardo Derbez en Par de ideotas.

Esta es una serie de comedia protagonizada por los dos hijos del director Eugenio Derbez: Vadhir y José Eduardo. En ella, ambos deben dirigir un antro durante dos semanas, por lo que se muestran los retos y las dificultades a las que se enfrentan.

Este proyecto, en el que Mariana Bo tiene una breve participación, la llevó a convivir más con el también hijo de Victoria Ruffo. Sobre ello, comentó: “Ya después salimos más y vamos a seguir saliendo”.

José Eduardo Derbez no ha hablado sobre la supuesta relación con Matiana Bo. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Qué dijo Mariana Bo de su relación con José Eduardo Derbez?

Mariana Bo indicó que, hasta este momento, no existe más que una amistad con José Eduardo Derbez, con quien mantiene una buena relación. Al respecto, expresó: “Es muy lindo, es un gran amigo”.

La DJ explicó que sus salidas incrementaron después de que lo invitó a su fiesta de cumpleaños. Sobre esa ocasión, relató: “Hice una cena, fue bien lindo, me regaló un detalle. Pasaron unos días y me dijo: ‘vamos a tirar’. Yo nunca he hecho una práctica de tiro. Fue una experiencia muy cool”.

Las salidas con el actor han continuado. Mariana Bo explicó que suelen pasar tiempo juntos e ir de fiesta, pues disfrutan de su compañía. Sobre la posibilidad de que su relación evolucione, comentó: “Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool, la neta. Yo soy soltera, me gusta divertirme, conocer gente y está loco igual que yo”.

La violinista compartió que incluso ya tienen listo su próximo plan, pues lo invitó a uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. Al respecto, dijo: “Ya lo invité al Tomorrowland, me gusta la gente que dice sí a todo”.

Tras sus declaraciones, Mariana Bo compartió una fotografía en su cuenta de Instagram de un enorme ramo de rosas. A la postal agregó la leyenda ‘Gracias’ y etiquetó a José Eduardo Derbez. Hasta ahora, el actor no ha hablado sobre esta situación.

¿Quién es Mariana Bo, DJ y amiga de José Eduardo Derbez?

Sandra Mariana Borrego Robles, conocida como Mariana Bo, es una artista mexicana que estudió Classical Trainer en la Escuela Superior de Música, en Culiacán. Al finalizar su formación, incursionó como DJ con una propuesta fuera de lo habitual.

Sobre el origen de su proyecto musical, explicó para Ventaneando: “Lo que hice fue meter el violín eléctrico con la electrónica, entonces eso fue como dos mundos, estás metiendo lo que es Beethoven, Bach, Mozart, Vivaldi y en la música electrónica. Así nació el proyecto”.

Su propuesta tuvo tan buen recibimiento que, en 2022, se convirtió en la primera DJ mexicana invitada a tocar en el Tomorrowland. Además, es considerada una de las mejores DJ del mundo.

Mientras los rumores sobre su relación con José Eduardo Derbez continúan, Mariana Bo se mantiene dedicada a su carrera, ya que próximamente se presentará una vez más en el Tomorrowland y tiene planeado un viaje a China.