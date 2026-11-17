El dirigente del PVEM en Tabasco afirmó que Javier May demostrará que tiene el poder en Morena y descartó la influencia de Andy López Beltrán.

El dirigente del PVEM en Tabasco, Evaristo Hernández Cruz, aseguró que el gobernador Javier May será quien defina la candidatura de Morena a la diputación federal por el distrito de Centro en las elecciones de 2027, y descartó que Andrés Manuel López Beltrán, conocido como ‘Andy’, tenga influencia en esa decisión.

El también exalcalde de Centro consideró que la candidatura ya estaría definida a favor de Jorge Bracamonte, al señalar que el mandatario estatal buscará demostrar que tiene el control político de Morena en Tabasco.

“Yo creo que la decisión ya está tomada, que va a ser Jorge Bracamonte, porque el gobernador, estoy seguro, va a demostrar que es el que manda en Tabasco y que Andy ya no tiene ningún poder en Morena”, afirmó Hernández Cruz.

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)sostuvo que la eventual postulación de Bracamonte sería una muestra de que Javier May tiene la autoridad dentro del partido para decidir quién competirá por una diputación federal en Centro.

“Por eso yo estoy seguro que va a ser Bracamonte, para que el gobernador le enseñe a todo el mundo que el poder lo tiene él”, añadió.

“Andy” López Beltrán dejó su cargo como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en mayo de 2026 para buscar una diputación federal por Tabasco, buscando transitar del mando interno del partido hacia un cargo de elección popular formal.

¿'Andy’ López Beltrán tiene un cargo en Morena?

Fue a inicios de agostos cuando el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador comenzó un recorrido en el Distrito Federal 6 de Tabasco.

El objetivo del exsecretario de Organización del Comité Ejecutivo de Morena fue recorrer las 170 secciones electorales, con visitas a viviendas para platicar con los pobladores y escuchar su proyecto.

¿Quién es Evaristo Hernández Cruz?

Evaristo Hernández Cruz es un político tabasqueño que inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ocupó cargos partidistas y fue diputado local en dos ocasiones. Posteriormente, en 2016, dejó las filas priistas y se incorporó a Morena.

Hernández Cruz fue presidente municipal de Centro, Tabasco, en dos ocasiones. La primera fue de 2007 a 2009, cuando militaba en el PRI, y la segunda de 2018 a 2021, ya como integrante de Morena. Durante este último periodo encabezó el gobierno municipal de Villahermosa y sus alrededores.

En noviembre de 2025 anunció su salida de Morena y su incorporación al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Para noviembre de 2026 participaba en la estructura del partido en Tabasco, donde asumió responsabilidades políticas rumbo a las elecciones de 2027.