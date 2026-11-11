Violencia en Michoacán: Matan a aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas y atentan contra alcalde de Contepec

El asesinato del aspirante se suma a la lista de políticos que en 2026 han sufrido ataques y otros hechos de violencia. (Quadratín).

El político y empresario Eduardo Valdovinos fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras participar de una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires.

Medios locales difundieron fotografías de un vehículo de lujo Mercedes Benz de color negro, donde presuntamente quedó sin vida Valdovinos.

La víctima había manifestado recientemente su interés por contender en las elecciones municipales con las siglas de Morena.

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

¿Qué se sabe del asesinato de Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas?

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima fue agredida con disparos de arma de fuego al finalizar su participación en una cabalgata en dicha localidad.

Tras recibir el reporte, elementos de la Guardia Civil acudieron a la zona, donde localizaron al empresario sin vida a bordo de un vehículo. Los agentes procedieron a resguardar el área y solicitar la intervención del personal ministerial.

Agentes de la Policía de Investigación y especialistas de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas el procesamiento del lugar de los hechos y la recolección de indicios que serán analizados para establecer las circunstancias de la agresión.

Morena no ha fijado postura por el homicidio de su militante, quien intentaba participar en las elección del próximo año para renovar la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas.

En los sectores productivos de la región costera, condenaron el asesinato de Eduardo.

Alcalde de Contepec sobrevive a ataque

El alcalde municipal de Contepec, Michoacán, Eduardo Martínez, fue blanco de un atentado la mañana de este miércoles mientras supervisaba obras.

Se conoció que el alcalde viajaba en una camioneta propiedad del ayuntamiento, cuando dos sujetos en motocicleta se le emparejaron y dispararon en cinco ocasiones.

Los escoltas de Eduardo Martínez repelieron el ataque y obligaron a los agresores a escapar.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron diligencias correspondientes e inició una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio.