Matan a Bernardino Gómez, exjefe de Seguridad de Uruapan; lo balean afuera de una tienda de abarrotes

Bernardino Gómez, exjefe de Seguridad de Uruapan, fue asesinado afuera de una tienda de abarrotes.

Bernardino Gómez Ávila, excomisario regional de Seguridad de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos la mañana de este martes 10 de noviembre en Morelia.

Los hechos ocurrieron en la colonia popular Primo Tapia, ubicada en la capital del estado. Ahí, hallaron sin vida al exjefe policial de Uruapan tras ser objetivo del atentado.

En este lugar, el exfuncionario fue agredido con un arma de fuego, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para atender la emergencia.

La información recabada hasta el momento establece que elementos del cuerpo de rescate acudieron al lugar referido. Sin embargo, pese a la atención brindada a Gómez Ávila, las heridas eran graves y ya no contaba con signos vitales.

Después, policías investigadores se presentaron para recabar la información preliminar sobre el homicidio y comenzar las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Gómez Ávila, acusado de la privación ilegal de personas

El exmando policial baleado fue detenido hace diez años acusado de participar en la privación ilegal de varias personas. Sin embargo, Bernardo Gómez fue puesto luego en libertad por las autoridades que atendieron el asunto legal.

Las autoridades de Michoacán emitieron una ficha de recompensa por información que llevara a la detención de Bernardino Gómez Ávila el 1 de marzo de 2024, consta en documentos oficiales.

La Fiscalía General de Michoacán ofreció 100 mil pesos por Gómez Ávila y tres cómplices, exmiembros de la corporación de seguridad: Juan Fernando Abrego Cazares, Oswaldo Aldair Gómez Martínez, Jordán Bernardo Gómez Martínez. A los sujetos se les imputaba el delito de secuestro agravado.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense, para practicarle la necropsia que marca la ley. Se espera que en las próximas horas sus familiares acudan a reclamar el cuerpo para darle sepultura.

Hasta el momento, se desconoce si la víctima había recibido amenazas de muerte por parte de un enemigo. La indagatoria inicial está en manos del personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen.