Detienen a secretaria del Bienestar de Uruapan: La acusan de encubrir el asesinato de Carlos Manzo

Rosa Alejandra 'N', secretaria del Bienestar de Uruapan, fue detenida por el posible encubrimiento en el caso del homicidio de Carlos Manzo. (Quadratín)

Rosa Alejandra ‘N’, secretaria de Bienestar de Uruapan, fue detenida por el posible delito de encubrimiento, relacionado con el homicidio de Carlos Manzo, informó la Fiscalía de Michoacán.

La dependencia detalló que la aprehensión ocurrió con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, donde agentes de la FGE realizaron una orden de cateo.

Como resultado de esta intervención, fue detenida la funcionaria y quedó a disposición de la jueza de control que la requiere, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

Dicha detención ocurre a tan solo unos días de que se cumpla un año del asesinato de Carlos Manzo, quien era alcalde de Uruapan.

¿Cuáles son los avances sobre el caso Carlos Manzo a un año de su asesinato?

Con la aprehensión de Rosa Alejandra ‘N’, hay 34 detenidos por su relación con el asesinato de Carlos Manzo, según información de la Fiscalía de Michoacán.

Además, se emitieron 18 órdenes de aprehensión, más de 6 mil actos de investigación y periciales por el crimen del exalcalde de Uruapan.

La Fiscalía presentó un balance de las diligencias ministeriales, periciales y operativas desplegadas para esclarecer el homicidio.

De acuerdo con las cifras expuestas por la Fiscalía, las investigaciones acumularon aproximadamente 3 mil 500 actos de investigación y 3 mil actuaciones periciales. Además, el personal participó en cerca de 120 audiencias, que representaron alrededor de 2 mil horas de actividad procesal.

Grecia Quiroz convoca a marcha en homenaje a Carlos Manzo

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, dio a conocer también una convocatoria a una marcha nacional por la paz y la justicia que será a las 10:00 horas en Uruapan con punto de encuentro en el monumento a Lázaro Cárdenas.

La movilización reunirá a personas que comparten la exigencia de justicia por el homicidio del exalcalde de Uruapan, pero también abrirá espacio a las distintas causas de quienes han sido víctimas de la violencia y del crimen organizado, entre ellas las madres buscadoras y las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

Bajo el lema ‘Por la justicia y la paz’, la convocatoria pretende congregar a ciudadanos y comunidades más allá de Uruapan, en una jornada que busca dar visibilidad a distintas voces y demandas sociales, a un año del asesinato de Carlos Manzo.

Al concluir el recorrido, se develará una estatua en honor a Carlos Manzo en la Plaza Morelos, como parte de las actividades conmemorativas que darán inicio al Festival de las Velas, donde murió el exalcalde de Uruapan hace un año.

*Con información de Quadratín