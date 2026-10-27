Grecia Quiroz ‘le tira’ a hermano de Carlos Manzo: ‘Le prometieron algo a cambio de golpetearme’

Grecia Quiroz reiteró que el Movimiento del Sombrero, al cual pertenece, conservará su causa social, rumbo a las elecciones 2027.

Grecia Quiroz acusó a Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, de cometer un ‘golpeteo’ contra ella previo a las elecciones de 2027 y criticó que abandonara a su familia de esa manera.

“Se comenta que ya le prometieron algo para lo que se viene y que la encomienda era golpetearme a mí para que, a como dé lugar, me dejaran de lado para la participación que se viene”, dijo la viuda de Carlos Manzo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Quiroz lamentó que Juan Manzo eligiera los temas políticos sobre su familia y, con ello, dejó de lado la exigencia de justicia por el asesinato de su hermano, del cual se cumplirá un año.

“La lógica sería que son más importantes los temas familiares que los temas políticos. Mis hijos siguen y seguirán siendo sus sobrinos; creo que la postura que debió haber tomado es ser esa figura que los niños jamás volverán a tener de su padre y que él, como tío, debió haber asumido esa responsabilidad. Él sabe que si las cosas hubieran sido al revés, Carlos Manzo estaría dando la cara por sus hijas”, agregó la alcaldesa de Uruapan.

¿Grecia Quiroz participará en las elecciones 2027?

Grecia Quiroz reiteró que el Movimiento del Sombrero, al cual pertenece, conservará su causa social y solo si los ciudadanos lo expresan, participará en las elecciones 2027 por algún cargo.

“Nosotros vamos a seguir trabajando; el movimiento del sombrero no es una base de partidos, sino social; independientemente de lo que pase en las elecciones, nosotros seguiremos trabajando”, agregó.

La presidenta municipal de Uruapan recordó que el movimiento solo busca llevar la paz al municipio y, con ello, ser ejemplo para México con el fin de que la violencia termine en el país.

“Pero lo mío no es un tema político, de colores ni de partidos. Lo he dejado muy claro: si la ciudadanía respalda este proyecto y a tu servidora, vamos a estar, y si no, no pasa nada”, agregó.

Grecia Quiroz convoca a la Marcha por la Paz y la Justicia

La alcaldesa de Uruapan convocó a la Marcha por la Paz y la Justicia que se realizará el próximo domingo 1 de noviembre en homenaje también al aniversario luctuoso de Carlos Manzo.

La convocatoria es para todos los ciudadanos que quieran un México en paz y exijan un alto a la violencia en el país.

“Han sido meses muy complicados, pero nos hemos mantenido firmes y de pie. Decidimos convocar a una marcha para toda la gente que se quiera unir por todo aquello que ha lastimado a México y a Uruapan”, dijo Grecia Quiroz.

La cita es a las 10:00 horas del 1 de noviembre en el Monumento a Lázaro Cárdenas, en Uruapan. Después caminarán hacia la plaza donde fue asesinado Carlos Manzo hace un año durante el Festival de las Velas en el municipio.