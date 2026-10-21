‘Que se sepa la verdad’: Grecia Quiroz devela busto de Carlos Manzo y exige justicia por su asesinato

Durante la ceremonia también se entregó la Presea Mártires de Uruapan en memoria de Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025. (Quadratín).

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, develó este miércoles un busto en memoria de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, durante una ceremonia realizada en el marco del 161 aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan.

Durante el acto también se entregó a Diana Rodríguez la Presea Mártires de Uruapan, en memoria del exedil, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

En su intervención, Grecia Quiroz destacó que el reconocimiento no devuelve a su esposo a casa, pero representa el reconocimiento de Uruapan a su trayectoria y legado.

“Esta presea no devuelve a Carlos a casa, pero expresa que Uruapan reconoce su entrega y que su recuerdo merece respeto; que sus hijos puedan crecer sabiendo que la historia de su padre no se reduce a la forma en que murió, sino a lo que hizo, a lo que defendió y al amor que dejó sembrado”, expresó.

La alcaldesa también exigió que el asesinato de Carlos Manzo sea esclarecido y que las personas responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

“Hoy, desde Uruapan, exijo justicia para Carlos Manzo, justicia verdadera, completa y sin excepciones; que se conozca toda la verdad, que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, que toda persona responsable sea identificada y sancionada conforme a la ley, sin importar su nombre, su influencia o su posición de poder”, declaró.

A la ceremonia asistieron el secretario del Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor; el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; el diputado Carlos Bautista Tafolla, y la diputada federal de El Movimiento del Sombrero, Guadalupe Araceli Mendoza.

¿Cómo va la investigación por el asesinato de Carlos Manzo?

La investigación por el asesinato de Carlos Manzo registra un avance de 90 por ciento y suma 33 personas detenidas por su presunta participación en el crimen, de acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE). No obstante, las indagatorias continúan abiertas para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Entre las personas detenidas se encuentran Ramón Ángel “N”, alias El R1, y Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, señalados por las autoridades como presuntos autores intelectuales del homicidio.

Una de las líneas de investigación apunta a una posible represalia del crimen organizado por los operativos de seguridad impulsados por Manzo en el municipio, particularmente por la detención de René “N”, alias El Rino. La Fiscalía también ha señalado que sus indagatorias no apuntan a un móvil político.

-Con información de Quadratín.