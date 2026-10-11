A un año del asesinato de Carlos Manzo: Grecia Quiroz convoca a marcha nacional por la justicia y la paz

Grecia Quiroz encabezará una marcha en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, anunció una marcha por la justicia y la paz en la localidad de Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo.

La edil agregó que, aunque el asesinato de Carlos Manzo “constituye una herida profunda para Uruapan”, la movilización no solo se centra en exigir justicia para él, sino para exigir acciones ante la violencia, la desaparición, la extorsión, el desplazamiento, el homicidio y la impunidad en Michoacán.

“Debe convertirse en la voz de quienes han sufrido y durante años no han sido escuchados: madres buscadoras, familias de personas desaparecidas, transportistas y camioneros amenazados o asesinados, comerciantes y empresarios víctimas de extorsión, productores del campo, jóvenes, mujeres, niñas y niños, periodistas, servidores públicos, policías, comunidades indígenas y rurales, y pueblo en general”, escribió Quiroz en redes sociales.

¿Cuándo será la marcha por la justicia y la paz en Uruapan?

De acuerdo con Grecia Quiroz, la marcha será el 1 de noviembre a las 10:00 horas en el Monumento Lázaro Cárdenas.

La funcionaria aún no dio detalles sobre el recorrido de la marcha; sin embargo, aseguró que será una movilización nacional, simultánea y pacífica.

La marcha será justo en el aniversario del asesinato de Carlos Manzo, víctima de un ataque a balazos en el Festival de las Velas de Uruapan.

Grecia Quiroz, en medio de la polémica por el asesinato de Carlos Manzo

La manifestación de Grecia Quiroz ocurre mientras la edil de Uruapan se enfrenta a la exigencia de la Fiscalía de Michoacán para que entregue celulares del alcalde como parte de las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo, algo a lo que se ha negado.

La funcionaria exige que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso mientras se abre la posibilidad a que sea detenida por obstruir la justicia, de acuerdo con el senador Gerardo Fernández Noroña.

Todo esto ocurre mientras Grecia Quiroz, junto con su organización política llamada ‘El Movimiento del Sombrero’, intentan competir por la gubernatura de Michoacán.

Las autoridades no han calificado la marcha del 1 de noviembre como un acto anticipado de campaña.