El diputado Ricardo Monreal propuso ir en contra de los abusos de las aseguradoras de gastos médicos mayores.

Las bancadas de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados se unieron, apoyaron y firmaron ayer una iniciativa del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para ir en contra de los “abusos” de las aseguradoras de gastos médicos mayores.

Monreal admitió que la iniciativa va firmada por todos los coordinadores parlamentarios e instruyó a las comisiones a dictaminar de inmediato y por unanimidad las reformas planteadas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley sobre el Contrato de Seguro, Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y a la Ley General de Salud.

¿Qué cambios propone la reforma a los seguros de gastos médicos?

Explicó que son reformas a cinco leyes para beneficiar a 14.5 millones de usuarios, y reveló que 70 por ciento de los diputados tienen esos seguros, que pagan con sus salarios, aclaró, y la queja es que entre 2025 y 2026, las pólizas aumentaron en más del 100%.

“La iniciativa busca proteger a los adultos mayores de 60 años, que se permita el cambio de aseguradora sin perder la antigüedad ni beneficios, modificar los términos de su aplicación sin perder derechos, la libre elección de médicos y hospitales dentro y fuera de la red de aseguradoras, transparencia en primas y comisiones”, dijo.

¿Por qué los diputados buscan frenar los aumentos de las aseguradoras?

Reveló que, después de que el miércoles adelantó que presentaría su iniciativa, “he recibido algunas llamadas (de aseguradoras) para dar mayor tiempo y les he dicho que no; han sido muchos años y es pertinente revisar ya la iniciativa”, sostuvo.

Advirtió que, de no hacerse esta reforma, los usuarios de clase media de esos seguros “se irán al servicio público, al IMSS, y habrá una gran presión”.

Los legisladores compartieron la propuesta y demandaron que, una vez aprobada en San Lázaro, no se frene en el Senado, porque más de un millón 200 mil usuarios dejaron de pagar por la excesiva alza en los precios.