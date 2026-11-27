Imagina que un edificio pudiera anticipar una avería antes de que ocurriera, prepararse para recibir una ola de calor, descubrir por sí mismo una fuga de agua o modificar su funcionamiento para consumir menos electricidad sin que sus ocupantes experimentaran la menor incomodidad. Imagina, además, que pudiera ensayar miles de decisiones antes de ejecutar alguna de ellas en el mundo real. Aunque parezca ciencia ficción, estamos comenzando a desarrollar edificios con esas capacidades gracias a una tecnología fascinante, los gemelos digitales.
¿En qué consisten? Imaginemos que, además de construir un edificio de concreto, acero y cristal, construimos otro exactamente igual, pero en el espacio digital, que permanece conectado con su hermano físico durante toda su existencia. No se trata simplemente de una representación tridimensional. El gemelo digital recibe continuamente información de sensores instalados en el edificio real. Conoce su temperatura, humedad, consumo eléctrico, ocupación, vibraciones estructurales y funcionamiento de sus instalaciones. Es como si pudiéramos dotar a nuestras construcciones de un sistema nervioso capaz de transmitir información sobre lo que sucede en ellas.
Pero lo verdaderamente extraordinario ocurre cuando incorporamos inteligencia artificial y modelos de simulación. Entonces, además de ese sistema nervioso, comenzamos a dotarlos de algo semejante a un cerebro.
Supongamos que un edificio de oficinas en una ciudad como Mérida dispone de un gemelo digital avanzado. Al consultar los pronósticos meteorológicos, descubre que mañana tendremos una tarde particularmente calurosa. Conoce las propiedades térmicas del edificio, sus horarios de ocupación y la capacidad de sus equipos de climatización. Puede entonces simular diferentes estrategias de enfriamiento, comparar sus resultados, seleccionar la más conveniente y, si está autorizado, ejecutarla automáticamente. Lo fascinante es que puede experimentar en el mundo virtual sin poner en riesgo el mundo real.
Durante la construcción, esta tecnología también ofrece posibilidades extraordinarias. Podemos confrontar el avance físico de una obra con su modelo digital, detectar desviaciones, anticipar retrasos y simular modificaciones en los procedimientos constructivos antes de comprometer recursos económicos, materiales y humanos.
Una investigación publicada en octubre de este año en la revista científica Energy and Buildings analizó 37 implementaciones de gemelos digitales en edificios en funcionamiento. Cerca de una cuarta parte había alcanzado capacidades avanzadas para determinar acciones de control. Es cierto que todavía queda mucho camino por recorrer, pero ya estamos transitando de sistemas que simplemente observan hacia sistemas que predicen, recomiendan y, en determinadas circunstancias, actúan.
Naturalmente, esta evolución plantea enormes desafíos en materia de ciberseguridad, confiabilidad y responsabilidad profesional. La autonomía tecnológica no debe significar la renuncia a la supervisión humana. También representa un cambio profundo en nuestra concepción de la ingeniería. Por siempre, nuestra responsabilidad fundamental ha sido diseñar y construir infraestructura capaz de resistir el paso del tiempo. Ahora tendremos también la oportunidad de crear infraestructura capaz de adaptarse a él.
Me entusiasma imaginar lo que podrán hacer las próximas generaciones de ingenieros cuando estas tecnologías alcancen su madurez. Edificios más eficientes, hospitales más seguros, puentes capaces de advertir sobre su deterioro y ciudades mejor preparadas para enfrentar fenómenos climáticos extremos.
Siempre hemos procurado que nuestras construcciones protejan y cuiden a quienes las habitan, a fin de cuentas esa es su función sustancial. Quizá estemos descubriendo, finalmente, cómo enseñarles a hacerlo.