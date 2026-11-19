Construir un edificio ha significado siempre tener que trasladar materiales a una obra y transformarlos, pieza por pieza, mediante el trabajo de numerosos especialistas. Aunque hoy contamos con maquinaria extraordinaria, materiales avanzados y sofisticados programas de diseño, la esencia del proceso constructivo sigue siendo sorprendentemente parecida a la de nuestros antepasados. Pero esto podría estar a punto de cambiar radicalmente.

En abril de este año, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) presentaron un sistema experimental que combina robótica, diseño digital y componentes modulares para construir estructuras mediante pequeñas piezas tridimensionales llamadas voxels. Son elementos diseñados para ensamblarse entre sí, formando estructuras resistentes, como si se tratara de un sofisticado juego de construcción.

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Lo verdaderamente revolucionario es que no necesitan ser colocados manualmente. Pequeños robots pueden desplazarse sobre la propia estructura, transportar las piezas y ensamblarlas siguiendo instrucciones generadas digitalmente. Incluso sería posible utilizar numerosos robots trabajando simultáneamente. Los investigadores estiman que, bajo determinadas condiciones, este sistema podría reducir hasta un 82% el carbono incorporado respecto a la impresión tridimensional con concreto. Además, las estructuras podrían desmontarse, modificarse y reutilizarse, abriendo posibilidades extraordinarias para la economía circular.

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Conviene aclararlo, todavía es una tecnología experimental. Su comportamiento ante cargas laterales, incendios y condiciones prolongadas de servicio requiere investigaciones adicionales. Sin embargo, demuestra que podemos comenzar a imaginar edificios concebidos para ser ensamblados, transformados y eventualmente desmontados. Y lo más importante, es que no todo se está quedando en los laboratorios.

En Canadá, la empresa Horizon Legacy, utilizando tecnología robótica de ABB, desarrolló un conjunto de 26 viviendas mediante impresión tridimensional de concreto directamente en el sitio. Mientras tanto, en Europa ya trabajan robots albañiles capaces de colocar bloques con precisión milimétrica, siguiendo modelos digitales de los proyectos. Así que, estamos presenciando la convergencia de varias tecnologías que anteriormente avanzaban por caminos separados, como inteligencia artificial, robótica, manufactura avanzada, diseño paramétrico, gemelos digitales y construcción modular. El resultado podría transformar profundamente la industria de la construcción.

Imaginemos proyectos cuyos componentes se fabriquen industrialmente, bajo controles rigurosos de calidad, mientras sistemas automatizados coordinan su transporte y ensamblaje. Menos desperdicios, mayor precisión, mejores condiciones de seguridad y tiempos de ejecución potencialmente menores. Pero también aparecen preguntas inevitables. ¿Qué sucederá con los trabajadores de la construcción? ¿Cómo cambiarán las competencias de ingenieros y arquitectos? ¿Están nuestras universidades preparando profesionales para dirigir estos nuevos procesos?

La respuesta no debería ser enfrentar personas contra máquinas. La historia industrial demuestra que la tecnología transforma las ocupaciones y exige nuevas capacidades. El desafío será capacitar oportunamente a quienes hoy participan en la construcción. Para México, donde persisten problemas de productividad, informalidad y escasez de personal especializado, estas innovaciones representan oportunidades, pero también enormes retos de inversión y adaptación.

¿Cuándo llegarán los robots a nuestras obras? Es difícil saberlo, lo importante es que desde ahora estemos preparados para trabajar con ellos. Estoy convencido de que la próxima revolución de la construcción no consistirá solamente en levantar edificios diferentes, sino en cambiar radicalmente la manera de construirlos.