El concreto ya no será el mismo

Durante más de un siglo, el concreto ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de la construcción moderna. Edificios, puentes, carreteras, presas y prácticamente toda nuestra infraestructura dependen de él. Sin embargo, detrás de su extraordinaria utilidad existe una contradicción, y consiste en que uno de los materiales que más ha contribuido al desarrollo de la humanidad también representa uno de sus más grandes desafíos ambientales.

La fabricación del cemento, ingrediente fundamental del concreto, genera aproximadamente el 8 por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Una parte proviene de la energía necesaria para producirlo, pero otra resulta de las reacciones químicas que transforman la piedra caliza en clínker, su componente principal. Por eso, sustituir combustibles fósiles por energías limpias, aunque indispensable, no resuelve completamente el problema. Lo verdaderamente interesante es que la solución comienza a salir de los laboratorios para llegar a las obras.

En Francia, un desarrollo inmobiliario de 147 departamentos y cuatro viviendas utiliza aproximadamente 9,000 metros cúbicos de concreto elaborado con una nueva tecnología denominada ACT, desarrollada por Ecocem. Según los resultados reportados, se logró reducir alrededor del 55 por ciento del carbono incorporado respecto al concreto originalmente especificado, sin modificar sustancialmente los procedimientos constructivos habituales.

¿Cómo es esto posible? La innovación consiste principalmente en disminuir considerablemente la proporción de clínker, sustituyéndolo con otros materiales cementantes y componentes minerales, mediante formulaciones cuidadosamente desarrolladas para conservar las propiedades necesarias de resistencia, durabilidad y trabajabilidad.

Pero aquí aparece algo todavía más interesante, que no estamos presenciando únicamente la invención de nuevos materiales, sino la convergencia de varias tecnologías. La química avanzada permite desarrollar cementos diferentes; los aditivos especializados mejoran su comportamiento; la digitalización facilita optimizar las mezclas; y el análisis del ciclo de vida permite cuantificar sus impactos ambientales. Todo comienza a integrarse en una nueva manera de concebir los materiales de construcción.

En este contexto cobran importancia las Declaraciones Ambientales de Producto, conocidas internacionalmente como EPD. Estos documentos, elaborados bajo normas internacionales y verificados por terceros, permiten conocer y comparar, bajo condiciones equivalentes, la huella ambiental de los materiales. Es decir, comenzamos a disponer de información para seleccionar un concreto no solamente por su resistencia, precio o tiempo de fraguado, sino también por las emisiones asociadas a su fabricación.

Y esto no ocurre exclusivamente en Europa. En México ya se comercializan concretos de menores emisiones, mientras fabricantes nacionales desarrollan declaraciones ambientales para sus productos. La transformación está comenzando a formar parte de nuestro propio mercado. Naturalmente, todavía existen desafíos, como disponibilidad, costos, especificaciones técnicas, normatividad y, especialmente, la disposición de proyectistas y constructores para incorporar nuevas alternativas sin comprometer la seguridad estructural.

Tradicionalmente hemos medido el progreso de la construcción por nuestra capacidad para levantar estructuras más altas, resistentes y complejas. Ahora comienza a incorporarse otra dimensión: cuánto impacto ambiental podemos evitar al construirlas.

Quizá dentro de algunos años nos resulte extraño recordar que elegíamos los materiales de una obra sin preguntarnos cuánto carbono había sido necesario emitir para producirlos. El concreto seguirá siendo fundamental para construir nuestro futuro. Lo que está cambiando es nuestra manera de entenderlo.