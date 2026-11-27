La elección presidencial de 2006, señalada por López Obrador y sus seguidores de haber sido fraudulenta, sin haberlo probado jamás, ha sido la elección más analizada en la historia de México. Literalmente, son docenas las investigaciones realizadas en torno a dichos comicios. La mayor parte de corte académico.

Prácticamente al azar, vamos a escoger uno de esos estudios, con el objeto de hacer una breve reseña del mismo. Sale el que lleva por título “Las evidencias de una elección confiable”. Fue realizado por Javier Aparicio, académico del CIDE. Se publicó escasamente dos meses después de las elecciones, en la edición de la revista Nexos correspondiente a octubre de 2006.

A manera de preámbulo, el autor apunta que, en torno a los “errores de una elección contada por ciudadanos”, hasta entonces “ningún candidato o partido había explotado este desconocimiento (causante de los errores) para sembrar tantas dudas con tan escaso sustento”.

Dice a continuación Aparicio que “mediante un análisis estadístico de los datos de (las) más de 130 mil casillas” (130 mil 477 exactamente) que en esa elección se instalaron, “confronta algunas de las acusaciones de fraude durante la jornada electoral con la evidencia disponible”, con el objeto de llegar a la conclusión de si hubo, o no, el fraude que se ha alegado.

En el llenado de las actas de escrutinio, en las casillas y demás documentación electoral, suelen presentarse errores aritméticos. Esto no es algo nuevo. Se trata básicamente de inconsistencias, susceptibles de ser corregidas una vez que se detectan. Así, en la elección presidencial del año 2000 se encontraron errores o datos omitidos que afectaban 1.26% de los votos, y de 1.31% en 2006. Nada, pues extraordinario o desconocido, sino “simples errores humanos —escribió Javier Aparicio en su ensayo— que afectan por igual a los candidatos sin afectar el margen de ventaja”. En otro pasaje, el autor precisa que “hubo un poco más de errores en las casillas ganadas por la coalición (que postuló a AMLO), pero en general la proporción es muy similar”.

Aunque el autor hace referencia tanto al ejercicio conocido como “conteo rápido”, que realizó el entonces IFE, como a la suma de votos que la propia autoridad electoral fue haciendo pública conforme se fueron capturando los resultados de la elección presidencial contenidos en el acta de escrutinio de las 130 mil casillas, lo que se conoce como PREP (programa de resultados electorales preliminares), vamos a centrarnos en el análisis que el autor hace del cómputo efectuado en cada uno de los 300 consejos distritales de los 130 mil paquetes electorales, a partir de las 8 de la mañana del miércoles 5 de julio, y concluido el día siguiente.

Por cumplirse los requisitos establecidos por la ley, en las computadoras distritales se recontaron los votos contenidos en los paquetes correspondientes a 2 mil 864 casillas (lo que los obradoristas llamaron propagandísticamente “voto por voto y casilla por casilla”). ¿Cuál fue el resultado? Dice Aparicio que “el recuento produjo ajustes a la baja en los votos de todos los candidatos y un ligero aumento del margen de Calderón sobre AMLO (0.6 votos en promedio)” por casilla.

Posteriormente, el TEPJF llevó a cabo el recuento de otras 11 mil 839 (que finalmente quedó en 11 mil 721) casillas, como consecuencia de las impugnaciones presentadas por la coalición que postuló a AMLO. No se hizo el recuento de votos de la totalidad de las casillas, como decía la propaganda obradorista, porque no las impugnó todas. Sólo se procedió a recontar los votos de las casillas que el TEPJF consideró que contenían inconsistencias que ameritaban la apertura del correspondiente paquete electoral y el recuento de los votos que contenía.

Dice Aparicio que “el recuento del Tribunal produjo una mayor disminución de votos para Calderón que para AMLO y una reducción del margen de victoria”, pero no modificó el sentido del resultado final de la elección. El autor concluye que “la evidencia indica que el error humano no fue determinante en el resultado electoral… Al delegar la instalación de casillas y el conteo de los votos a ciudadanos elegidos al azar, el sistema electoral mexicano garantiza la imparcialidad de la jornada electoral como casi ningún otro país”.

Apunta también Aparicio “la necesidad de proteger al sistema electoral de una andanada irresponsable por parte de candidatos que no quieren o pueden aceptar la evidencia más allá de sus profundas o legítimas convicciones”.