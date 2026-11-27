Hace unos días estuve en Londres participando en un encuentro de Reach Alliance, una iniciativa internacional de la que forma parte el Tecnológico de Monterrey.

Es una experiencia que me ha llevado a reflexionar mucho sobre el tipo de formación que debemos ofrecer a nuestros estudiantes en un mundo que está cambiando aceleradamente.

Reach convoca a estudiantes de distintas disciplinas a investigar, acompañados por profesores y mentores, cómo llegar a poblaciones a las que los gobiernos y los programas de desarrollo difícilmente logran alcanzar y ofrecer soluciones a sus problemas más apremiantes.

Los estudiantes se enfrentan a lo que en la literatura conocemos como wicked problems: problemas de enorme complejidad, cuya propia definición puede ser objeto de controversia y para los que difícilmente encontraremos respuestas desde una sola disciplina.

Lo que más me entusiasma de esta experiencia es descubrir de lo que son capaces nuestros estudiantes cuando los enfrentamos a problemas para los que nosotros mismos no tenemos todas las respuestas.

Buena parte de su trabajo consiste, precisamente, en aprender a formular las preguntas, identificar qué necesitan saber y reconocer las limitaciones de sus propios marcos de análisis.

Me parece que hay en esta experiencia algunas claves para pensar el futuro de la educación universitaria en tiempos de inteligencia artificial.

Nunca había sido tan fácil acceder a información, sintetizar grandes cantidades de literatura o producir respuestas razonablemente buenas en cuestión de segundos.

Sin embargo, las capacidades intelectuales necesarias para formular buenas preguntas y valorar la calidad de las respuestas no se adquieren con la misma facilidad.

En México, esta reflexión adquiere una dimensión particularmente preocupante.

De acuerdo con los resultados más recientes de la prueba PISA, siete de cada diez estudiantes mexicanos de 15 años evaluados no alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas.

La mitad tampoco lo alcanza en comprensión lectora ni en ciencias. Prácticamente ninguno se ubica en los niveles más avanzados de competencia lectora, aquellos que permiten comprender conceptos abstractos y distinguir entre hechos y opiniones a partir de una lectura cuidadosa.

¿Cómo aprovechar el extraordinario potencial de la inteligencia artificial sin haber desarrollado estas capacidades?

Mucho se ha hablado del potencial democratizador de estas tecnologías. Me preocupa que, sin una intervención educativa decidida, también puedan convertirse en un factor que profundice nuestras desigualdades.

No todos tendremos las mismas capacidades para manejar estas herramientas, cuestionar sus respuestas y aprovecharlas para generar conocimiento.

Tenemos, pues, un doble desafío. Atender los enormes rezagos en los aprendizajes fundamentales y, al mismo tiempo, ofrecer una formación intelectual acorde con las exigencias de un mundo cada vez más complejo.

Las universidades tenemos mucho que hacer en ambos frentes.

En ocasiones, nuestros modelos educativos están demasiado preocupados por reducir la incertidumbre de los estudiantes.

Delimitamos los problemas, establecemos los procedimientos para resolverlos y definimos de antemano los criterios con los que evaluaremos sus respuestas.

Hay buenas razones pedagógicas para hacerlo, pero también hay límites en esta aproximación.

El mundo al que se incorporarán nuestros egresados no está organizado de esa manera.

De ahí la importancia de ofrecer a nuestros estudiantes más oportunidades para investigar, para trabajar con personas de otras disciplinas, para acercarse a realidades que les son ajenas y para poner a prueba sus propias convicciones.

Nada de esto supone renunciar a la transmisión de conocimientos ni al rigor disciplinario.

Por el contrario, difícilmente podemos ejercer el juicio crítico sobre aquello que desconocemos. Necesitamos saber mucho para reconocer lo que no sabemos.

Una de las cosas que más disfruto de mi responsabilidad en la universidad es constatar de lo que son capaces nuestros estudiantes cuando les damos buenas oportunidades de aprendizaje.

Es lo que he podido apreciar en los jóvenes que participan en Reach Alliance. Me impresiona su capacidad para apropiarse de problemas complejos, la seriedad con la que los estudian y el genuino interés que desarrollan por las comunidades con las que trabajan.

Me gustaría que más jóvenes en México tuvieran acceso a este tipo de experiencias.

Pero para ello tenemos que hacer un enorme trabajo desde las etapas más tempranas de su formación.

Me preocupa que, en un mundo en el que todos podremos tener acceso a respuestas, sólo unos cuantos tengan las herramientas intelectuales para formular buenas preguntas.

Es una dimensión de la desigualdad sobre la que tenemos que reflexionar.