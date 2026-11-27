La semana pasada, en Shenzhen, China, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México ante líderes empresariales de la región, y asumió la responsabilidad de organizar la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2028. La reunión ocurrió en un contexto difícil. México busca atraer inversiones de esa región a la vez que forma parte de un bloque comercial con Estados Unidos. Es indudable que nuestra relación comercial es tensa con China. Más aún, nuestra capacidad para atraer nuevos negocios se encuentra en un estado vulnerable dado el esquema de revisiones anuales obligatorias del T-MEC en el que nos encontramos desde julio de este año.

Los acuerdos en foros como la APEC son importantes porque impactan en la vida cotidiana. Un comercio con menos trabas implica más competencia y eso tiende a disminuir los precios de lo que compramos. Una inversión con menos obstáculos también contribuye a impulsar el empleo. Sin embargo, abrir la puerta en el exterior no basta para que esos empleos se concreten en el país. Frente a un entorno externo que no controlamos por completo, hay en cambio un pilar de la competitividad que depende sólo de nosotros: la calidad de la regulación.

Son necesarios los ajustes normativos a nivel local

Cuando las reglas son costosas, opacas u obstaculizan la competencia, pueden desviar la inversión hacia otros países. Buena parte de esa regulación ni siquiera es federal, sino que la definen los estados y municipios. Esto es, permisos de construcción, uso de suelo, licencias de funcionamiento, entre otros.

La importancia de la calidad regulatoria es reconocida por la propia APEC. En octubre de 2025, se aprobó a nivel ministerial una agenda de reforma estructural para 2026-2030, cuyos pilares incluyen promover la competencia y crear un entorno propicio para los negocios, junto con un plan de acción para facilitar la actividad empresarial. Este último establece una meta de mejora del 20 por ciento hacia 2035 en cinco áreas: apertura de empresas, servicios financieros, ubicación de negocios, competencia de mercado y solución de controversias, con evaluaciones quinquenales. Cada economía quedó invitada a presentar un plan de acción individual con sus reformas para el final de esta década. Algunas de las metas nacionales hacia 2030 que expuso la presidenta Sheinbaum y que son parte del Plan México, coinciden con las prioridades de la APEC.

La evidencia recabada en estudios de mejora regulatoria, como los realizados por México Evalúa recientemente, muestra que hay mucho terreno por avanzar. En nuestra serie “¡A romper barreras!” hemos analizado la regulación local en ocho entidades y 22 municipios y más de 6 mil 600 corredores industriales estratégicos para la inversión vinculada al T-MEC. Con base en una metodología del Banco Mundial, identificamos más de 3 mil oportunidades de mejora en 237 regulaciones y 411 trámites. Los problemas se concentran en la eficiencia gubernamental y en la facilidad para hacer negocios. Además, detectamos una brecha notable entre la norma y la práctica, pues sólo el 44 por ciento de los trámites identificados aparecía en los registros digitales oficiales. Esto significa que una empresa que no sabe con certeza qué trámites debe cumplir ni cuánto tardarán, difícilmente puede estimar los costos totales de su inversión.

Nuestras recomendaciones de mejora regulatoria

Desde México Evalúa planteamos tres propuestas para avanzar de aquí a 2028:

1. Homologar y completar los registros estatales y municipales de trámites, de modo que todo trámite exigible esté inscrito y sea consultable.

2. Fijar metas de simplificación verificables en las áreas prioritarias acordadas por los países miembros de la APEC, empezando por la ubicación de negocios, que es donde se concentran los permisos locales.

3. Hacer público el plan de acción de México ante la APEC, con indicadores y un calendario de seguimiento, para que empresas, academia y sociedad civil puedan dar cuenta de sus avances.

Uno de los objetivos del Plan México es atraer capitales. Que la inversión alcance el volumen esperado depende de muchos factores, pero la calidad regulatoria es uno que está en nuestras manos. En 2028, la región mirará a México como anfitrión; será una oportunidad inmejorable para exhibir resultados.