¿Puede la inteligencia artificial sustituir a quienes impartimos justicia? El Estado de México dice que no.

A principios de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad publicó reglas para el uso de inteligencia artificial en los órganos de justicia.

Las disposiciones admiten que la tecnología agiliza y facilita el trabajo judicial, pero confirman que su utilización no libera de responsabilidad a quienes recurren a ella.

Tanto las personas juzgadoras como quienes litigan deben responder por el contenido de los documentos que presentan y por los errores o las faltas en las que puedan incurrir al utilizar estas herramientas.

Esto no significa que el Tribunal haya prohibido hacer uso de inteligencia artificial.

Sus lineamientos permiten utilizarla para determinadas tareas, siempre que se tomen las precauciones necesarias para proteger información personal.

También establecen la obligación de comprobar la información brindada por la IA y contemplan consecuencias por su uso indebido.

Sin embargo, los lineamientos son muy claros al establecer que hay dos funciones que no podemos delegarle.

La primera es valorar las pruebas y la segunda, decidir quién tiene la razón en un asunto.

La valoración de pruebas requiere identificar los hechos más relevantes y examinar las distintas posibles explicaciones de lo ocurrido, ejercicios propios del humano.

La inteligencia artificial, por otro lado, funciona identificando patrones en enormes cantidades de información que le ayudan a predecir y generar respuestas a partir de ello.

Su capacidad para producir respuestas aparentemente razonadas no es equiparable al criterio humano.

Imita la manera en que razonamos e incluso ofrece conclusiones aparentemente convincentes, pero eso no significa que comprenda lo que tiene enfrente (Daniel González Lagier, ¿Qué hay de malo en simular razonar?).

Al reconocer estas diferencias, los lineamientos parecen apuntar hacia el lugar correcto. Aceptan la utilidad del uso de IA para agilizar ciertos procesos, al mismo tiempo que confirman la responsabilidad que ese aprovechamiento acarrea.

Las grandes cantidades de trabajo que sorteamos quienes impartimos justicia son una realidad, pero también lo es que de nosotros depende la vida de personas.

Decidir si alguien debe pagar una indemnización millonaria o ser privado de la libertad es una tarea que no puede depender de predicciones.

La justicia requiere razones que puedan examinarse y discutirse, así como una persona que dé la cara por la decisión que tomó.

Esta situación ejemplifica el principal desafío que veo ante la inteligencia artificial: reconocer sus aptitudes sin atribuirle capacidades que no tiene, ni debe tener.

Los lineamientos del Estado de México avanzan en esa dirección y ofrecen una primera respuesta institucional a preguntas que otros poderes judiciales del mundo también están intentando resolver.

Para consolidar el objetivo de estas reglas, los pasos siguientes deberán dirigirse hacia el desarrollo de políticas y programas de capacitación que nos permitan entender cómo funcionan estas herramientas en realidad, cuáles son sus beneficios y sus riesgos.

La inmediatez con la que la inteligencia artificial aparentemente atiende nuestras solicitudes es adictiva y puede hacernos olvidar el trabajo que implica dar con una respuesta.

Por ello, ceder ante la conveniencia es una tentación ante la cual no debemos rendirnos, especialmente cuando lo que tenemos enfrente es impartir justicia.