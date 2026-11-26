Las minutas de la más reciente reunión de política monetaria del Banco de México dejan una señal relevante para los mercados: el ciclo de relajamiento monetario podría entrar en una pausa prolongada, pero esto no significa que la puerta esté cerrada a nuevos recortes durante 2027. Aunque la Junta de Gobierno decidió reducir la tasa de referencia en 25 puntos base, para ubicarla en 6.25%, las diferencias entre sus integrantes reflejan que el margen para continuar disminuyendo el costo del dinero se ha estrechado considerablemente.

La decisión de noviembre se sustentó en la continuidad del proceso desinflacionario, las condiciones de holgura que prevalecen en la economía y la ausencia de presiones significativas provenientes de la demanda. La mayoría de los integrantes consideró que la postura monetaria mantiene un grado de restricción suficiente y que los efectos rezagados de las decisiones anteriores continuarán contribuyendo a la convergencia de la inflación hacia el objetivo de 3%.

Sin embargo, el panorama inflacionario todavía presenta desafíos. La persistencia de la inflación subyacente, particularmente en los servicios, continúa siendo un motivo de preocupación. A ello se suman los riesgos derivados de los conflictos geopolíticos, los precios internacionales de los energéticos, las presiones sobre los costos de transporte y la incertidumbre financiera internacional. Estos factores podrían dificultar la última etapa del proceso desinflacionario.

El comportamiento del tipo de cambio también adquirió relevancia en las deliberaciones. Desde la reunión anterior, el peso mexicano registró una depreciación cercana a 5.5%. Si bien algunos integrantes consideraron que el traspaso cambiario a los precios continúa siendo limitado, otros advirtieron que una depreciación de mayor magnitud o duración podría generar presiones adicionales sobre los precios de las mercancías y revertir parte de los beneficios de la apreciación observada anteriormente.

Las diferencias al interior de la Junta fueron evidentes. Tres integrantes votaron a favor de reducir la tasa a 6.25%, mientras que Galia Borja y Jonathan Heath se pronunciaron por mantenerla en 6.50%. Entre los argumentos favorables al recorte destacó que la economía todavía presenta condiciones de holgura, que la inflación subyacente conserva una tendencia descendente y que el ajuste representaba una recalibración puntual de la postura monetaria, no necesariamente el inicio de una nueva secuencia de reducciones.

En contraste, los votos disidentes enfatizaron los riesgos de flexibilizar prematuramente las condiciones monetarias. Borja advirtió que un menor diferencial de tasas frente a otras economías podría incrementar la volatilidad financiera y retrasar la convergencia inflacionaria. Heath sostuvo que no existían condiciones suficientes para disminuir nuevamente la tasa, ante la persistencia de riesgos inflacionarios, la depreciación cambiaria y el estrechamiento del diferencial con Estados Unidos.

Precisamente, la evolución de la política monetaria estadounidense será uno de los elementos que Banxico tendrá que monitorear. Aunque las decisiones de la Reserva Federal no determinan mecánicamente las acciones del banco central mexicano, sí pueden incidir en las condiciones financieras, los flujos de capital y el comportamiento del tipo de cambio. La posibilidad de un endurecimiento monetario adicional en Estados Unidos representa un factor de cautela para México.

Hacia delante, la Junta señaló que mantener la tasa en el nivel alcanzado durante un periodo prolongado contribuiría a consolidar la convergencia de la inflación hacia su objetivo. Esta comunicación sugiere que difícilmente veremos reducciones adicionales en la reunión de diciembre. No obstante, sería prematuro descartar por completo un recorte de 25 puntos base durante 2027.

Si la inflación subyacente retoma una trayectoria descendente más clara, las expectativas inflacionarias permanecen ancladas y el tipo de cambio mantiene un comportamiento ordenado, Banxico podría encontrar espacio para realizar otra reducción de 25 puntos base en este nuevo ciclo monetario que inició con la decisión monetaria anunciada este mes.

Por supuesto, este escenario no está exento de riesgos. Una mayor persistencia de la inflación de servicios, nuevas presiones cambiarias o un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales podrían prolongar la pausa e incluso obligar a reconsiderar la suficiencia de la postura monetaria actual.

En conclusión, el recorte de noviembre parece marcar el inicio de una pausa, pero no necesariamente el final definitivo del ciclo de relajamiento.