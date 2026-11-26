Un domingo de comida familiar en casa hace casi tres décadas guarda un lugar especial en mi memoria. Aquella fue de esas reuniones que en la infancia llenaban el corazón: primos, tíos y abuelos. El mío, Abelardo, fue maestro universitario toda su vida profesional y en sus últimos años enseñaba microbiología. Yo cursaba el primer año de secundaria y había terminado de leer “Cazadores de microbios”, la célebre hagiografía de Paul de Kruif, en una vieja y amarillenta edición que él mismo me regaló. Me había prometido que en la sobremesa de esa tarde comentaríamos la reseña que preparé y me ayudaría a ajustar cualquier mensaje que se me hubiera escapado. Vaya conversación aquella. Por largas horas, abuelo y nieto recorrimos un sinfín de historias que eran testimonio del espíritu del quehacer científico.

La historia me recuerda que esa curiosidad está hoy en el centro de la conversación sobre el futuro de la ciencia en plena irrupción de la inteligencia artificial. Hace unos días, el matemático Ngô Bảo Châu, medalla Fields, publicó una reflexión a propósito de la reacción de su gremio ante una demostración obtenida con ayuda de la IA. Su argumento señala que una demostración nunca fue valiosa solo por zanjar un problema abierto, sino porque para llegar a ella hacía falta comprender a fondo toda un área de las matemáticas.

Ngô no lo lee como un réquiem, sino como una democratización. Antes, para estar en la cima, había que nacer con cierta predisposición para sentir y ordenar demostraciones complejas. Esa parte puede quedar en manos de la IA. Lo que hará la diferencia ahora es la capacidad de hacer buenas preguntas, el sentido de observación y el deseo de entender. Su ejemplo es Riemann: hoy, los modelos de IA quizá le habrían ayudado a demostrar su hipótesis, pero concebir la dualidad entre los números primos y los ceros de la función zeta seguiría exigiendo su genio.

Jesús Fernández-Villaverde, profesor de la Universidad de Pensilvania, trasladó el argumento a la economía. Señala que en los últimos años la profesión valoró más la competencia técnica en tareas como demostrar la existencia de un equilibrio en un modelo complejo, verificar la convergencia asintótica de un estimador, o hallar las sutilezas de un algoritmo numérico. Reconoce que fue la decisión adecuada para la tecnología disponible entre 2000 y 2020. No obstante, ese premio caducó. La escasez ya no está en resolver estos retos, sino en la calidad de las preguntas y, sobre todo, en entender las implicaciones de la respuesta.

A un siglo de distancia, los textos escritos por De Kruif ofrecen tres lecciones para la transición que enfrenta la economía. La primera aborda la democratización de los instrumentos. La historia de Antonie van Leeuwenhoek describe a un comerciante de telas de Delft que aprendió a observar puliendo sus propias lentes y mirando con obstinación lo que nadie había visto. Aunque la Royal Society lo recibió con escepticismo, guardó celosamente su secreto. Esa tentación gremial de proteger la ventaja técnica es tan vieja como la ciencia moderna, y Fernández-Villaverde la reconoce hoy en quienes, desde las matemáticas, han preferido rebelarse contra la realidad antes que adaptarse a ella.

Que la idea prevalezca sobre la búsqueda exhaustiva constituye una segunda lección. La obra recuerda que Paul Ehrlich ensayó cientos de compuestos hasta dar con el número 606, el salvarsán, que se convirtió en el primer tratamiento eficaz contra la sífilis. Esa búsqueda sistemática es lo que un algoritmo puede conseguir en un tiempo récord. Pero la intuición que la guiaba, una “bala mágica” capaz de atacar al microbio sin dañar al huésped, era solo suya. Ehrlich es, en cierto modo, un Riemann de la microbiología.

El libro también celebra el trabajo técnico minucioso, y esa es la tercera lección. Sirven como ejemplo las tinciones de Koch, los cultivos fallidos y las noches en el laboratorio. La técnica fue la puerta de entrada de cada uno de esos científicos, pero hay detalles en su historia personal lo que los volvió memorables. Pasteur lo resumió en una frase: el azar favorece solo a la mente preparada. La preparación sigue siendo indispensable; lo que cambia es para qué sirve. Cobra mayor relevancia reconocer cuándo una respuesta importa y cuándo es válida.

Para la economía, las implicaciones de estas lecciones son amplias. En el aula, la formación de licenciatura y posgrado tendrá que desplazar horas de derivación hacia el diseño de preguntas y la interpretación de resultados.

La historia que me regaló mi abuelo sugiere que las ganancias de una nueva tecnología, bien administrada en su transición, alcanzan para repartirla. Los personajes de De Kruif pasaron a la historia como cazadores de microbios, aunque en rigor eran cazadores de preguntas: el microbio era apenas la respuesta. Para los economistas, la mirilla que solía enfocarse en el microbio, ahora deberá calibrarse con idéntico rigor para diseñar nuevas preguntas.