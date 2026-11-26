La promoción funcionó. Llegaron los mensajes y aumentaron los pedidos. Entonces alguien pregunta si todavía hay existencias. Otra persona intenta confirmar una transferencia. Un cliente reclama que ya pagó, pero su compra no aparece.

Para un emprendedor, pocas situaciones resultan tan frustrantes como conseguir la demanda que buscaba y descubrir que su operación tiene dificultades para atenderla.

El comercio electrónico minorista mexicano alcanzó un valor de 941 mil millones de pesos en 2025, según el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online. La oportunidad de vender está ahí, pero aprovecharla exige que cada negocio pueda cumplir lo que ofrece.

En una Pyme, esa responsabilidad suele concentrarse en pocas manos. La misma persona negocia con proveedores, autoriza descuentos, responde mensajes y resuelve problemas. Durante una campaña como El Buen Fin o Black Friday, cualquier tarea que dependa de su intervención puede convertirse en un cuello de botella.

Por eso, antes de invertir en atraer más compradores, conviene plantear una pregunta incómoda. Si mañana llegara el doble de pedidos, ¿qué dejaría de funcionar primero?

Tal vez sería la conexión a Internet. Quizá el sistema de cobro o una hoja de cálculo que solo una persona sabe actualizar. También podría ser algo tan cotidiano como vender por redes sociales y en mostrador sin tener una sola versión del inventario.

Identificar ese punto permite decidir dónde invertir. Para algunos negocios será una conexión de respaldo. Para otros, integrar herramientas que hoy trabajan por separado o adoptar una solución llave en mano, en la que un solo proveedor coordine los componentes y responda por toda la cadena. La tecnología debe resolver un problema concreto, no convertirse en una compra sin un objetivo claro.

Una prueba sencilla puede revelar mucho. Antes de activar la promoción, conviene recorrer el camino de un cliente. Preguntar por un producto, confirmar existencias, intentar pagar y solicitar el comprobante. También revisar quién interviene en cada paso y cuánto depende de intercambiar mensajes. Después, probar qué ocurre cuando varias personas necesitan atención al mismo tiempo.

El ejercicio también debe contemplar una falla. ¿Qué pasa si se pierde la conexión? ¿Quién revisa un pago que no aparece? ¿Cómo se evita cobrar dos veces? ¿Dónde queda registrado un pedido pendiente? Y, sobre todo, ¿puede alguien detectar el impacto en la venta antes de que los usuarios comiencen a reportarlo?

Responder estas preguntas antes de una campaña permite reducir la improvisación cuando aumenta la demanda. También ayuda a definir qué actividades pueden continuar temporalmente y cuáles deben detenerse hasta recuperar el control.

Aquí cobra sentido la resiliencia operativa: mantener las actividades esenciales y recuperar las que se ven afectadas. Para una Pyme puede comenzar con respaldos probados, accesos que no dependan de una sola persona y visibilidad continua sobre servicios y aplicaciones críticas del negocio, no solo sobre servidores, enlaces o dispositivos aislados.

También es importante revisar las condiciones de los proveedores tecnológicos. Un porcentaje de cumplimiento dice poco si el empresario desconoce qué mide. Conviene preguntar qué cubre el servicio, cómo se reporta una falla, qué compromiso existe para restablecer la operación y quién será el responsable cuando el problema atraviesa conectividad, aplicaciones y procesos.

Son preguntas comerciales que tienen consecuencias operativas. De sus respuestas depende, en parte, la capacidad de cobrar, atender y cumplir.

La responsabilidad también recae en los proveedores de tecnología. Antes de recomendar una solución, deben entender cómo vende y cobra la Pyme, qué procesos dependen de la conexión y cuánto tiempo puede operar si un servicio falla. Más que observar cada componente por separado, el valor está en contar con experiencia y visibilidad de extremo a extremo para relacionar infraestructura, aplicaciones y operación, coordinar la recuperación y responder por el servicio integral.

Al terminar la campaña, vale la pena revisar dónde se acumularon pendientes, qué tuvo que corregirse manualmente y qué problemas se repitieron. Esa revisión permite identificar ajustes e inversiones antes de la siguiente etapa de crecimiento.

Vender más es una meta legítima. Asegurar que el negocio esté preparado para cumplir lo que promete también debería serlo.