Ximena Santaolalla agradeció el apoyo de Sasha Sokol, a quien dijo admirar por lo que ha logrado. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La cantante Sasha Sokol —quien obtuvo una resolución favorable en su caso contra Luis de Llano por daño moral, derivado de la relación que el productor inició con ella cuando él tenía 39 años y ella 14— expresó su solidaridad con la escritora Ximena Santaolalla.

La autora de novelas como Un jardín al fondo de la noche denunció públicamente los nueve años de abuso sexual que vivió a manos del empresario Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro.

Por ello, la también actriz demostró su apoyo a Ximena Santaolalla y reconoció su valentía para hablar sobre las agresiones que vivió, las cuales iniciaron cuando ella tenía 5 años y finalizaron hasta que cumplió 14.

¿Qué dijo Sasha Sokol sobre Ximena Santaolalla?

La exintegrante de Timbiriche compartió la entrevista que Ximena Santaolalla brindó a El País y recordó la importancia de que las personas que vivieron abusos hablen sobre sus casos, ya que, de otra forma, los agresores se mantienen bajo las sombras.

“La verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad”, escribió Sasha Sokol, quien reconoció el valor de la escritora para hablar sobre todo lo que vivió a lo largo de nueve años.

“Aplaudo que cuidarte sea tu prioridad, Ximena. Que tu voz te cobije y te libere. Que tu historia te pertenezca”, indicó la cantante, quien además aseguró que no son las víctimas quienes deberían sentir pena, sino los agresores.

“Y como bien dices: ‘que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando’”, finalizó. Poco después, Ximena respondió a la publicación de Sasha Sokol, agradeciendo el apoyo e indicando que la admiración es mutua.

“Querida Sasha, gracias, con toda la admiración por todo lo que has hecho y logrado”, comentó la escritora. Sasha Sokol también habló abiertamente del abuso que vivió durante su relación con el productor Luis de Llano.

Además, procedió legalmente y logró una sentencia favorable, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el daño moral que De Llano ocasionó a Sokol a causa de la relación que tuvieron cuando él era un adulto de 39 años y ella una adolescente de 14.

¿Qué pasó con Ximena Santaolalla? La denuncia contra Francisco Aguirre Gómez

Ximena Santaolalla explicó a El País que los abusos de Francisco Aguirre Gómez comenzaron cuando ella tenía 5 años, poco después de que su mamá contrajera matrimonio con el empresario.

La escritora relató que el abuso sexual ocurría todas las noches: “Los abusos generalmente se daban en la noche, todos los días. Yo trataba de no quedarme dormida, porque no quería que me agarrara desprevenida”, dijo.

Dado que los abusos comenzaron cuando ella era muy pequeña, Ximena llegó a pensar que se trataba de una situación normal y que todas las niñas pasaban por lo mismo: “De muy chica nunca se me ocurrió decir nada, porque yo pensaba que eso hacían todos”, comentó.

Santaolalla indica que habló sobre los abusos con su mamá, su prima, su hermano y otras personas; sin embargo, nadie hizo nada para frenar las agresiones de Francisco Aguirre Gómez.

Ximena Santaolalla señala que las agresiones terminaron luego de que el empresario intentó abusar sexualmente de ella mientras dormía junto a su mamá. Después de este episodio, se mudaron de casa.

No obstante, su mamá aún mantenía una relación con Aguirre Gómez, por lo que la escritora continuaba encontrándose con su agresor. Ximena intentó denunciar al empresario en Francia; sin embargo, la denuncia fue declarada improcedente.

Al compartir su historia, Ximena Santaolalla busca evitar que otros menores vivan una situación similar: “No vamos a poder evitar el abuso, pero sí podemos reaccionar como se debe: lo que importa es creer al niño, atenderlo, señalar a la persona que lo hizo”, dijo.

¿Los delitos de abuso sexual infantil prescriben en México?

Ximena Santaolalla denunció en Francia debido a que en México los delitos sexuales contra menores de edad prescribían; sin embargo, el caso de Sasha Sokol marcó un cambio histórico en el 2025.

A raíz de su denuncia, la Primera Sala de la SCJN declaró la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual contra menores, es decir, que las víctimas pueden acudir a la justicia sin importar cuántos años hayan pasado desde las agresiones.

Sasha Sokol habló sobre la denuncia de Ximena. (Foto: Caurtoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

“Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas. Desde ahora, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia y a la verdad”, escribió Sokol en su momento.