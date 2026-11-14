¿Por qué Luis de Llano acusa a Sasha Sokol de buscar una confesión? ‘La intención fue inducir a la trampa’

Luis de Llano aseguró que corresponde a los juzgados valorar si sus disculpas a Sasha Sokol son o no válidas. (Foto: Cuartoscuro)

El productor Luis de Llano realizó un video de disculpa pública dirigido a Sasha Sokol para cumplir con la sentencia que le impuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, este fue cuestionado por la cantante.

La intérprete de ‘Serás mi aire’ hizo énfasis en el contenido de la disculpa, así como en el lenguaje empleado, ya que el también tío del cantante Benny Ibarra se apegó estrictamente al lenguaje jurídico con frases como “asimetría temporal”, al referirse a la relación que entabló con Sasha cuando él tenía 39 años y ella 14.

Luego de que Sokol exigiera a Luis de Llano cumplir con la sentencia de manera adecuada, el productor compartió un nuevo video en el que explicó punto por punto por qué realizó su disculpa de esa forma y acusó a Sasha de, supuestamente, buscar una “confesión coaccionada”.

Luis de Llano explicó por qué sus disculpas fueron de esa manera. (Foto: Cuartoscuro).

¿Por qué Luis de Llano evitó asumir su responsabilidad en la disculpa?

En un video compartido en el canal de YouTube llamado ‘Cumplimiento de Luis de Llano’, el productor explica que la sentencia únicamente lo obligaba a ofrecer una disculpa en un clip, el cual debía difundirse en redes sociales.

Sasha Sokol comentó que el texto que debía leer Luis de Llano —el cual había sido firmado por la actriz y aprobado por los juzgados desde enero de este año— era diferente, pues debía reconocer su posición de poder, que ella no estaba en capacidad de consentir una relación porque tenía apenas 14 años y que sus padres no fueron cómplices.

“Bajo la apariencia de un lenguaje jurídico, Luis de Llano no pretende modificar la forma, sino el fondo: sustituye el reconocimiento de su posición de poder y responsabilidad por expresiones que presentan lo ocurrido como una relación entre iguales”, indicó Sasha en un comunicado.

A pesar de ello, De Llano explicó en su nuevo video que no puede hacer mención de todos los puntos que exige la exintegrante de Timbiriche, debido a que, en ese caso, estaría reconociendo públicamente un delito.

“(La exigencia de Sasha Sokol) es un intento de autoincriminación y confesión coaccionada, prohibido por la Constitución”, señala el nuevo video de Luis de Llano, en el que se indica que él no puede hacer esto, incluso si se trata de “cosa juzgada”.

“La inmutabilidad de la ‘cosa juzgada’ tiene una excepción clara: se pierde cuando ‘lesiona los derechos humanos del sentenciado’, según criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, indica el texto.

Sasha Sokol no ha hablado sobre las nuevas declaraciones de Luis de Llano. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Por qué Luis de Llano asegura que Sasha busca una confesión?

En el comunicado que compartió Sasha Sokol, la actriz de El Premio Mayor señaló que desde hace cinco años ha llevado el proceso contra Luis de Llano por la vía civil. No obstante, indicó que ahora también estaría asesorada por un equipo de abogados especialistas en materia penal.

“Las sentencias firmes deben cumplirse en los términos en que son dictadas por los tribunales. Con la difusión de estos videos, Luis de Llano se burla de la justicia e intenta confundir a la sociedad. La representación legal de Sasha Sokol exigirá el cumplimiento de la resolución judicial”, dice el texto.

Luis de Llano indicó en su video que la presentación de su nuevo equipo de abogados presuntamente confirma que la actriz busca obtener una confesión del productor para conseguir una nueva condena.

“Confirma así que la intención del texto ‘firme’ fue siempre inducir al sentenciado a caer en la trampa de la confesión de un delito, que actualmente no prescribe. Ganó la condena restitutiva, la quiere punitiva”, señala el clip.

Finalmente, indica que corresponde a los juzgados determinar si las disculpas que ofreció Luis de Llano son válidas y señala: “El perdón público emitido se ajusta a la sentencia ratificada, no al capricho doloso de la actoral, lesionando derechos humanos básicos”.

Hasta este momento, Sasha Sokol no ha compartido su opinión sobre la respuesta de Luis de Llano, ya que su última publicación únicamente exigió que el productor cumpla con la sentencia.