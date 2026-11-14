¿Qué pasó con Gabito Ballesteros? Detienen al cantante tras concierto en Querétaro

Gabito Ballesteros aseguró que no cantó ninguna canción prohibida durante su concierto en la Feria de Querétaro. (Foto: Cuartoscuro / captura de pantalla).

El concierto que Gabito Ballesteros, cantante de corridos tumbados, ofreció en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro terminó con la detención del intérprete de temas como ‘Cuerno Azulado’.

A través de una transmisión en vivo, el artista denunció el fuerte operativo que se implementó afuera del recinto para llevar a cabo su detención, durante el cual presuntamente también retuvieron a su equipo de seguridad.

“Esto ya está escalando, como ciudadanos tenemos que hacer algo. ¿Cuál fue mi delito? Ya en serio, ¿cuál fue? Me contrataron a mí para un evento, vine, canté”, comentó en el clip, en el que mostró a elementos de la policía que esperaban a que bajara de su vehículo.

El Registro Nacional de Detenciones indica que Gabito Ballesteros se encuentra a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR). Además, detalla que la detención se realizó a las 4:00 de la mañana de este sábado 14 de noviembre.

Gabito Ballesteros fue detenido tras concierto en Querétaro. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué pasó en el concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro?

La detención de Gabito Ballesteros en Querétaro ocurrió poco después de que le quitaran el audio durante su concierto, luego de interpretar uno de los temas más famosos de su repertorio: ‘AMG’.

En su transmisión en vivo, el artista afirmó que todo transcurría con normalidad; sin embargo, después de una hora de concierto, se percató de que había más movimiento del habitual detrás del escenario.

“Bajé a preguntar, porque oí que había relajo. Me dijeron: ‘No, queremos que respetes las canciones’. Les respondí: ‘Está bien, no voy a cantar ni una canción de las que ustedes me están prohibiendo’”, afirmó.

Ballesteros señaló que una mujer de Protección Civil le dijo que todo estaba en orden después de su conversación, por lo que regresó al escenario para interpretar los siguientes dos temas, uno de ellos la colaboración con Natanael Cano y Peso Pluma.

“Tocaba ‘AMG’, que no habla de delito. Si ustedes ven la letra, no habla de nada malo. Después pararon el sonido”, comentó. En videos compartidos en redes sociales se puede ver que Gabito Ballesteros todavía estaba cantando cuando dejó de escucharse la música.

Tras lo ocurrido, el artista bajó del escenario. Según explicó, lo hizo porque quería despedirse de su público antes de retirarse por completo. Una vez que lo hizo, se dirigió hacia su automóvil.

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