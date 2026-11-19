Un triciclo de tamales, un puesto de periódicos, una tortería, topes y hasta un tianguis forman parte de los obstáculos que día a día los operadores de Grupo Lala deben sortear sin tocar nada a su paso durante su reparto. Ésta no se trata de una ruta de reparto habitual, aunque bien podría serlo. Es la pista de los Premios ISUZU Takumi 2026, una competencia que reproduce las dificultades que enfrentan diariamente quienes tienen la responsabilidad de llevar los productos desde los centros de distribución hasta los puntos de venta.

Detrás de cada entrega hay una operación logística que depende de la pericia del conductor: cumplir horarios, respetar ventanas de recepción, maniobrar en calles congestionadas, preservar la mercancía y evitar incidentes que puedan generar retrasos y costos adicionales. En ese contexto, la habilidad al volante deja de ser solamente una destreza individual para convertirse en un factor de productividad y competitividad para las empresas.

Takumi: la maestría detrás del volante

En esta segunda edición de los Premios ISUZU Takumi a la Excelencia en el Manejo, organizada por Isuzu Motors de México, participaron operadores de Grupo Lala provenientes de distintas regiones del país, quienes demostraron que la experiencia en el transporte no solamente se mide por los kilómetros recorridos, sino también por la precisión de las maniobras, el control de la unidad y la capacidad para anticiparse a los riesgos.

Takumi es un concepto japonés asociado con la maestría que se adquiere mediante años de práctica, disciplina y atención al detalle. Bajo esa filosofía, la armadora en México creó estos reconocimientos para distinguir a los operadores profesionales, cuya labor resulta indispensable para mantener en movimiento las cadenas de suministro y garantizar el abastecimiento de productos.

Para evaluar su pericia y eficiencia, la competencia, organizada en colaboración con Grupo Lala, convirtió situaciones cotidianas del reparto urbano en una prueba de habilidades. Los participantes tuvieron que recorrer una pista de obstáculos diseñada para reproducir escenarios reales: calles estrechas, puestos ambulantes, vehículos estacionados, anuncios comerciales, topes y espacios reducidos para realizar entregas.

Durante la inauguración, Hiroshi Ikegawa, presidente ejecutivo de Isuzu Motors de México, destacó que esta edición amplió su alcance al convocar a operadores de Grupo Lala de distintas partes de la República que conducen vehículos de la marca.

“Esto, de hecho, es la segunda edición de Takumi. El año pasado ustedes también nos acompañaron, pero esta versión es un poco diferente porque tenemos gente de toda la República”, señaló.

El directivo explicó que, aunque los participantes forman parte de un mismo equipo de trabajo, la competencia tiene un carácter individual y representa una oportunidad para poner a prueba sus conocimientos y destrezas fuera de las condiciones habituales de operación.

“Sabemos que ustedes son expertos profesionales de manejo de camión y SUV, pero la ruta no es nada fácil. Es una ruta bastante retadora”, comentó Ikegawa.

Una pista que reproduce los desafíos del reparto urbano

La pista contempló dos circuitos con las mismas características y grado de dificultad, preparados durante tres días por los equipos de Isuzu y Selva, empresa que colaboró en el desarrollo de los ejercicios.

José García, gerente de Flotillas de Isuzu, explicó que la evaluación comenzaría con una zona de puestos ambulantes, donde los operadores debían evitar cualquier contacto con los obstáculos. Un golpe o roce representaba una falta que los jueces registraban mediante señales en pista.

Después enfrentaron una sección de topes, diseñada para medir la suavidad de conducción. Para ello, cada operador llevaba un vaso con agua dentro de la cabina. Al finalizar el recorrido, se medía la cantidad derramada, un indicador del control que mantenía sobre la unidad frente a las irregularidades del camino.

El reto continuaba en el denominado Callejón Imposible, con fachadas de tiendas, espacios reducidos y una simulación de entrega de mercancía. Ahí debían estacionarse en escuadra y en reversa, sin tocar anuncios, toldos o vehículos.

La ruta también incluía una tienda de abarrotes y una zona de tianguis, donde tenían que avanzar entre puestos instalados a ambos lados. El último tramo volvía a poner a prueba el dominio del camión sobre una superficie con topes.

La conducción de las unidades impacta en la seguridad y productividad de las cadenas de suministro.

Los participantes disponían de un máximo de 10 minutos para completar el circuito. El tiempo, las faltas por contacto con obstáculos y la cantidad de agua derramada se integraban en la puntuación individual. Los ejercicios permitían evaluar tres variables que inciden directamente en la operación logística: productividad, precisión y conducción preventiva.

Seguridad y eficiencia: el impacto en la cadena de suministro

Un manejo brusco puede afectar la integridad de la mercancía; una maniobra incorrecta puede provocar daños a terceros o a la unidad, mientras que una operación poco eficiente repercute en los tiempos de entrega y los costos de distribución. Por ello, la capacitación y el reconocimiento de los operadores también forman parte de las estrategias para elevar el desempeño de las flotas.

Emilio Granados Carmona, gerente de Seguridad Vial e Ingeniería de Grupo Lala, destacó que la participación en el encuentro ya representaba un reconocimiento para los conductores seleccionados entre miles de operadores de la compañía.

“Han sido seleccionados sobre miles de conductores que tenemos en nuestra compañía”, afirmó.

El directivo pidió a los participantes privilegiar la seguridad por encima de la velocidad y recordó que el objetivo no era terminar primero, sino completar el recorrido sin incidentes.

“No se trata siempre de que termine alguien primero, sino que terminemos bien y que podamos regresar con bien a casa”, expresó.

La jornada también incluyó una competencia para jefes de taller, quienes debían realizar una inspección de unidades Isuzu sin utilizar una lista de verificación, apoyándose en su experiencia para identificar los puntos que revisarían antes de enviar un camión a ruta. La actividad puso de relieve otro componente de la eficiencia logística: el mantenimiento preventivo y la disponibilidad de los vehículos para evitar interrupciones en la operación.

Ganadores de la categoría Jefes de Taller (Mecánicos)

1.er lugar: José Paredes Sánchez

José Paredes Sánchez 2.º lugar: Osiel Carbenete

Osiel Carbenete 3.er lugar: Julián Ernesto Juárez Velázquez

Ganadores de la categoría Operadores

1.er lugar: Margarito Bañuelos

Margarito Bañuelos 2.º lugar: Israel Bustamante Fuentes

Israel Bustamante Fuentes 3.er lugar: Javier Ayala

Operadores y Jefes de Taller del Grupo Lala.

Más allá de los premios, Takumi busca colocar en el centro de la operación a quienes diariamente enfrentan las condiciones de las ciudades, cumplen horarios de entrega y mantienen en funcionamiento la distribución de mercancías. Su desempeño impacta no solamente en la seguridad vial, sino también en la productividad de las flotas, la continuidad del abastecimiento y la competitividad de las cadenas de suministro.