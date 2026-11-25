En el mundo distópico de Fool Night, donde la luz solar desapareció, la posibilidad de convertirse en planta a cambio de dinero representa una alternativa para quienes viven en condiciones de pobreza. (Foto: Netflix)

¿Qué estarías dispuesto a hacer para sobrevivir en un mundo donde la luz del sol desapareció? En la recta final de la temporada de estrenos de anime de 2026 llega Fool Night, una historia en la que la humanidad encontró una solución para combatir la escasez de oxígeno, pero a cambio de que las personas renuncien a su condición humana para convertirse en plantas.

Basada en el manga de Kasumi Yasuda, esta historia de ciencia ficción nos adentra en una sociedad distópica donde la desigualdad económica, la desesperación y los avances científicos ponen en entredicho el valor de la vida humana.

Esta serie, una de las más esperadas de la temporada junto con JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run y Los diarios de la boticaria, reúne por primera vez a Sunrise y Shaft, dos estudios de animación japoneses responsables de producciones como Cowboy Bebop y Puella Magi Madoka Magica, respectivamente.

¿De qué trata el anime ‘Fool Night’ de Netflix?

La historia se desarrolla en un futuro distópico en el que, desde hace 100 años, una espesa capa de nubes cubre la Tierra e impide el paso de los rayos del sol. La falta de luz solar provocó un descenso de las temperaturas y la desaparición de gran parte de la vegetación, lo que derivó en una escasez de oxígeno que amenaza la supervivencia de la humanidad.

Ante esta situación, los seres humanos desarrollaron una tecnología denominada transfloración, un procedimiento que consiste en implantar semillas en el cuerpo de las personas para que, de manera gradual, se conviertan en plantas capaces de producir oxígeno.

Aunque el procedimiento está destinado a personas próximas a morir, la compensación económica que reciben quienes se someten a la transfloración también representa una alternativa para aquellos que viven en condiciones de pobreza.

Entre quienes consideran someterse a este procedimiento se encuentra Toshiro Kamiya, un joven cuyos escasos ingresos apenas le permiten subsistir y costear los medicamentos de su madre, quien padece una enfermedad mental.

Agobiado por su situación económica y sin expectativas de un futuro mejor, Kamiya decide acudir a una institución especializada en la transfloración, donde se reencuentra con Yomiko Horai, una amiga de la infancia que trabaja en el lugar.

Tras someterse al procedimiento, el joven descubre que posee una habilidad peculiar: es capaz de escuchar las voces de las personas que se transformaron por completo en plantas, conocidas como ‘Spiriflora’.

Gracias a su habilidad, Kamiya consigue un empleo temporal en la institución. Sin embargo, una serie de asesinatos, cuyo presunto responsable es una persona transformada en planta, lo lleva a participar en una investigación que pondrá al descubierto los secretos de la sociedad en la que vive.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se estrena ‘Fool Night’?

El anime Fool Night se estrena este jueves 26 de noviembre de 2026 a través de Netflix, plataforma de streaming en la que estarán disponibles todos los episodios de la serie.

Se prevé que el anime esté disponible a partir de las 2:00 horas, tiempo del centro de México, conforme al horario habitual de estrenos exclusivos de la plataforma con el caso de JoJo’s Bizarre Adventure.

La adaptación está bajo la dirección de Atsushi Yukawa, quien participó en la película Suzume, del cineasta japonés Makoto Shinkai, mientras que Jin Tanaka, guionista de Oshi no Ko, estuvo a cargo de la composición y el guion de la serie.

La producción de animación corrió a cargo de Yoshihiro Iwata y Ryusuke Suzuki, de los estudios Sunrise y Shaft, respectivamente. En tanto, Tatsuya Kato, quien trabajó en Dr. Stone, fue el encargado de componer la banda sonora.

Respecto al elenco de voces en japonés, Koki Uchiyama, conocido por interpretar a Tomura Shigaraki en My Hero Academia, presta su voz a Toshiro Kamiya, mientras que Minako Kotobuki, quien participó en K-On! y Tiger & Bunny, interpreta a Yomiko Horai.

El reparto también cuenta con Junya Enoki, quien dio voz a Yuji Itadori, protagonista de Jujutsu Kaisen, y a Pannacotta Fugo en JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind. En esta ocasión, interpreta a Akira Yatsuka, mientras que Aya Endo, conocida por sus papeles en Fairy Tail y Violet Evergarden, presta su voz a Saeko Kanaeno.

Anime de 'Fool Night' reunirá a los estudios de animación japoneses Sunrise y Shaft. (Foto: Netflix)

¿Quién es Kasumi Yasuda, creador del manga ‘Fool Night’?

Kasumi Yasuda es el mangaka japonés responsable de escribir e ilustrar Fool Night, obra cuya publicación comenzó en noviembre de 2020 en la revista Big Comic Superior, de la editorial Shogakukan.

A través del retrato de una sociedad que encontró en el cuerpo humano una solución para combatir una crisis ambiental, Yasuda explora temas como la desigualdad económica, la salud mental y los dilemas éticos que surgen cuando los avances científicos se convierten en una herramienta de supervivencia.

La obra recibió reconocimiento dentro y fuera de Japón. Entre sus distinciones destaca su inclusión en la clasificación de mangas recomendados Kono Manga ga Sugoi! de 2023.

Para la adaptación al anime, Yasuda también participó en reuniones con el director Atsushi Yukawa y el guionista Jin Tanaka durante el proceso creativo de la serie.

En un mundo donde convertirse en una planta puede representar tanto una salida a la pobreza como una forma de contribuir a la supervivencia de la humanidad, Fool Night nos plantea una peculiar interrogante: ¿qué tanto estarías dispuesto a sacrificar para sobrevivir y qué precio le pondrías a tu propia vida?