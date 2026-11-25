La coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez es fundamental para avanzar en la defensa de los derechos laborales y mejorar las condiciones de las y los trabajadores, destacó el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares.

“Desde el Estado de México vamos a seguir trabajando junto con el Gobierno de México, con nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para avanzar en los temas laborales que ella ha planteado y que ha venido instrumentando nuestro Secretario del Trabajo (Marath Bolaños)”, expresó Horacio Duarte durante el evento de conmemoración por el 48 aniversario de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC).

A nombre de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte transmitió una felicitación a la organización sindical por sus 48 años de trayectoria y por su contribución al desarrollo laboral del Estado de México.

“Y quiero mandarles un saludo a la CTC a nombre de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, quien les hace llegar un saludo y darles una cordial felicitación por estos 48 años de sindicalismo nuevo aquí, en nuestro país”, expresó el secretario general de Gobierno del Edoméx.

Horacio Duarte reconoció las aportaciones de la CTC a la vida laboral mexiquense, al promover los derechos de sus agremiados y respaldar a los distintos sectores productivos: “Por ello, nos sentimos muy orgullosos los mexiquenses de que tengamos aquí, en el Estado de México, un sindicalismo que se renueva, que trabaja, que colabora y, sobre todo, que le da estabilidad a nuestro estado y al país”.