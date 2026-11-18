Toluca, Estado de México. Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno del Estado de México, agradeció el respaldo que la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez hizo a su trabajo luego de una ola de golpeteo político que ponía en duda su continuidad en el cargo.

“Yo primero agradezco lo que comentó la Gobernadora, escuché su declaración, siempre es un aliciente. A la que me debo es a la Gobernadora, que fue la que me designó, la que me invitó y que cuenta con todo mi respaldo”, expresó Horacio Duarte Olivares.

En días pasados, medios de comunicación le cuestionaron a la Gobernadora Delfina Gómez la continuidad del Secretario General, a lo que respondió: “Él sigue en el puesto. Ha hecho un trabajo muy bueno, es una persona que tiene la capacidad, tiene la experiencia y ha ayudado mucho en esta administración”.

Horacio Duarte aseguró que desde su nombramiento asumió el compromiso de acompañar y respaldar a Delfina Gómez en las responsabilidades de gobierno, así como a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el beneficio del pueblo del Estado de México.

“Pues yo insisto, me mantengo en lo que me diga la Gobernadora, ¿no? Yo en broma a veces digo, pues yo nada más tengo dos patronas, que son la Presidenta Sheinbaum, la Gobernadora Delfina y, obvio, el pueblo del Estado de México, que es el que al final decide cómo vamos a seguir trabajando”, sostuvo Horacio Duarte.