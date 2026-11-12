Denuncian en Edomex a integrante de la dirigencia del PT por condicionar apoyos a cambio de afiliaciones

Angélica Rivadeneyra es una de las personas más cercanas al coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, (Foto: PT / Facebook)

Angélica Rivadeneyra Villarreal, integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, y una de las personas más cercanas al coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, enfrenta al menos tres denuncias penales por presuntos delitos electorales.

La integrante de la dirigencia nacional petista fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por mujeres oriundas del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, quienes habrían sido amenazadas con ser dadas de baja del programa Mujeres con Bienestar si no se afiliaban al PT.

En las denuncias también figuran los nombres de Grisel Barrientos González, exdirectora regional de los Programas para el Bienestar, y Adolfo Live Arizmendi, décimo regidor de Atizapán de Zaragoza.

¿De qué acusan a Angélica Rivadeneyra, del PT?

De acuerdo con las denunciantes, durante una reunión con decenas de beneficiarias de los programas sociales celebrada el 30 de septiembre de 2024 en las oficinas de atención ciudadana del décimo regidor Live Arizmendi, Rivadeneyra Villarreal amenazó a las asistentes con darlas de baja del programa social si no aceptaban afiliarse al Partido del Trabajo.

“La señora que ahora sabemos se llama Angelica Rivadeneyra, lideresa del PT, quien la presentó Grisel Barrientos como una compañera leal al movimiento; nos dijeron a las presentes que en caso de no afiliarse o empadronarse, se perdería el programa de mujeres”, se indica en la denuncia.

Las mujeres beneficiarias del programa fueron convocadas a dicha reunión por la entonces responsable regional de los programas del Bienestar, Grisel Barrientos González, quien en agosto de 2026 fue separada del cargo por presuntas irregularidades.

¿Quién es Angélica Rivadeneyra?

Fuentes al interior del partido acusaron (y dijeron que pueden confirmar) que Angélica Rivadeneyra es la pareja sentimental del comisionado político nacional del PT en el Estado de México y coordinador de los diputados federales del mismo partido, Reginaldo Sandoval Flores.

Las denuncias fueron presentadas por las afectadas en la subsede de la Fiscalía General de la República en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.