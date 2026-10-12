¿Camino libre para Grecia Quiroz? PT abre la puerta a ‘romper’ con Morena en Michoacán rumbo a 2027

La 'ruptura' de PT y Morena daría 'fuerza' al Movimiento del Sombrero en Michoacán, encabezado por Grecia Quiroz.

El Partido del Trabajo (PT) reconoció que las elecciones 2027 en Michoacán representan un escenario complicado y no descartan un ‘rompimiento’ con Morena en caso de que no haya claridad en las encuestas.

“Nosotros nos mantenemos en los acuerdos, que haya una medición científica que respaldemos y compartamos para a partir de ahí decidir qué hacer. Nosotros somos unitarios, siempre lo hemos sido, ponemos siempre por delante el proyecto de la 4T”, dijo Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, en entrevista con Azucena Uresti.

El PT pide una encuesta definitiva, con reglas claras, para definir quién será el candidato que encabece la 4T en Michoacán. En tanto, el partido expresó su respaldo a Raúl Morón.

“Somos gente de principios y de mucha congruencia lógica y política. El acuerdo que tenemos en la mesa es que se haga una medición científica y que en donde haga duda que se haga”, agregó.

¿Cuáles son los escenarios complicados para la 4T rumbo a las elecciones de 2027?

Reginaldo Sandoval reconoció que hay escenarios complicados donde “hace falta que se haga mucha política” rumbo a las elecciones de 2027 y estos son en estados como Michoacán, Colima, Zacatecas y Nuevo León.

Por esa razón, el PT llamó a que se mantengan los principios de la Cuarta Transformación para evitar ‘atropellos’ en la definición de las candidaturas.

“Esa es la salida que nos dejaría a todos en la dirección correcta porque, si no, sería un tema de imposición. Si no se da el careo, habrá que trabajar esos escenarios y hacer el esfuerzo político y esperar a que se cumplan los acuerdos”, agregó el diputado.

Sobre Raúl Morón, lo definió como un auténtico hombre de izquierda, de principios, por lo que le reiteró su apoyo.

¿Cómo beneficia a Grecia Quiroz la ‘ruptura’ del PT y Morena en Michoacán?

Si el PT y Morena van por separado en las elecciones 2027, el escenario colocaría al Movimiento del Sombrero, encabezado por Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, como la segunda fuerza política en Michoacán.

De acuerdo con una encuesta publicada en julio en El Financiero, Morena encabeza con 36 por ciento la intención del voto, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) acumula 14 por ciento de apoyo.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene 9 por ciento y 7 por ciento para Movimiento Ciudadano (MC). En el caso del PT, solo suma 2 por ciento.

Sin embargo, al medir las preferencias por candidatos, Raúl Morón, como posible abanderado de Morena, tiene 26 por ciento de apoyo y en segundo lugar está Grecia Quiroz, con 20 por ciento como candidata independiente.