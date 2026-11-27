El desastre del proceso electoral, el discurso del viernes pasado de Sheinbaum, y una discusión acerca de si Morena es izquierda o derecha nos permiten aplicar lo que hemos propuesto en las semanas pasadas al momento actual de México.

Como hemos sugerido, el binomio izquierda-derecha no explica nada, porque se omite un tercer vértice. La discusión no es sólo entre igualdad (izquierda) y libertad (derecha), sino entre ambas y ese tercer punto: el orden. Toda sociedad necesita estabilidad para funcionar, y para eso hemos construido distintas formas políticas. Todas ellas son susceptibles de deterioro, es decir, de convertir el orden que busca la sociedad en la opresión que beneficia al gobernante.

Tiranía en lugar de monarquía, oligarquía en lugar de aristocracia, demagogia en lugar de democracia, propuso Aristóteles, aunque con otras palabras.

La llamada cuarta transformación es un ejemplo de esto. Aunque hayan fingido preocupación por los pobres, su objetivo era alcanzar el poder para concentrarlo y aprovecharlo. Eso han hecho, y ahora intentan no perderlo nunca. Para eso violaron las reglas electorales y después la Constitución, creando una mayoría artificial pero abrumadora, que les ha permitido destruir toda la institucionalidad. La democracia dejó de existir desde 2021 en lo local, y en 2024 en todo el país. El objetivo lo dejó claro Sheinbaum el viernes pasado: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eso es totalitarismo, pero es también algo imposible de alcanzar en México.

Aunque aprendemos en primaria que Porfirio Díaz era un dictador, y aunque se hizo lugar común la frase de Vargas Llosa refiriéndose al PRI como la “dictadura perfecta”, ambas afirmaciones son falsas. Tanto Porfirio (y Juárez antes que él) como el PRI efectivamente encabezaron sistemas autoritarios, pero cuyo funcionamiento y estabilidad no dependía del “orden”, sino de la negociación. Juárez y Porfirio, lo mismo que Obregón y Calles, gobernaron como primeros entre iguales, de forma muy parecida al monarca español en los tiempos de los Habsburgo. Se les reconocía su lugar, su papel de árbitros, la facultad de la última palabra, pero en cada región y en cada corporación, el gobierno dependía de un hombre fuerte o varios.

Había que negociar con ellos. Ninguno de los mencionados, ni mucho menos los presidentes priistas, tuvieron jamás ese poder absoluto que alcanzaron los líderes totalitarios: Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Mao, Castro e incluso Chávez.

No hay en México la homogeneidad necesaria para instaurar ese tipo de régimen, que además requiere un notable uso de fuerza, capacidad que no se tiene en este momento. Aunque tanto Porfirio (y Juárez) y el PRI llegaron al poder haciendo uso de la fuerza, no les alcanzaba para controlarlo todo. Optaron por la inclusión, la negociación, y por usar la poca fuerza que tenían a cuentagotas.

La incapacidad sucesoria de Díaz abrió una disputa descarnada por el poder, que nos gusta llamar Revolución para darle un sentido que no tuvo. El derrumbe del PRI llevó a una salida negociada, ese breve período democrático que terminó hace cinco años. El derrumbe de la cuarta transformación, que no ven los que no quieren ver, tendrá que ser por uno de esos dos caminos.

Entonces, no. No es un tema de izquierda o derecha, es el intento de crear un sistema totalitario en una sociedad que no da para eso, de parte de un grupo de soberbios incompetentes. En su afán de borrar la oposición, no tienen interlocutores; queriendo destruir las instituciones, no tienen intermediación; buscando aislarse, no tienen defensa frente al exterior. Apelan a un “pueblo” que a duras penas es la mitad de la población, y buena parte nada más cobra. Ni los quiere, ni los odia, nomás cobra.

Si no fueran tan incompetentes, estarían construyendo el puente de salida.