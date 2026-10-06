PT se ‘arrepiente’ y no descarta a Tatiana Clouthier como candidata en NL: ‘Esperamos encuesta definitiva’

Tatiana Clouthier dijo que el partido se equivocó al elegir a Clara Luz Flores como candidata de la 4T a la gubernatura de Nuevo León.

Ni en el PT se ponen de acuerdo: El diputado Reginaldo Sandoval aseguró que Tatiana Clouthier aún podría ser la candidata del partido en Nuevo León si este decide romper la alianza con Morena y buscar la gubernatura por sí solo.

“No está descartado nada. Ahí está una propuesta del partido, que es la que se está defendiendo y planteando”, dijo este martes 6 de octubre en entrevista con Azucena Uresti.

El PT está en la espera de una “encuesta definitiva” en Nuevo León para proceder con la elección de un posible candidato o candidata. El partido está haciendo el mismo procedimiento en Colima, Michoacán y Zacatecas, detalló Sandoval.

Y es que un día antes, Geovana Bañuelos, vicecoordinadora del PT, descarto la opción de invitar a Tatiana Clouthier como posible candidata debido a que el partido ya tiene un perfil ‘de casa’ en mente.

“Tenemos a un compañero que es diputado con licencia, Jesús Elizondo, que es un extraordinario perfil joven, con una gran capacidad y desde la etapa temprana de la convocatoria, nosotros le solicitamos que aceptara la invitación”, comentó.

Citlalli Hernández viaja a NL para hablar con Tatiana Clouthier

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones adelantó que se reunirá con la exfuncionaria federal para “ver qué es lo que plantea”.

“Tenemos un dialogo permanente con todos los aspirantes, el diálogo que hubo en la mesa donde se les enseño la encuesta y todos los aspirantes respetaron los resultados”, contó a Azucena Uresti en entrevista.

Cuestionada sobre si ofrecerá a Tatiana Clouthier ser la candidata de Morena para la alcaldía de Monterrey como un ‘premio de consolación’ similar al de Andrea Chávez, Citlalli Hernández puntualizó que “yo preferiría no opinar al respecto y mejor escuchar sus planteamientos”.

“Yo pienso que la tarea que nos toca no es sencilla. Fue un proceso interno con complicaciones, con egos, con pasiones”, admitió.

¿Por qué Tatiana Clouthier rechazó la elección de Clara Luz Flores en NL?

En un primer momento, aseguró que respetaría los resultados de la encuesta. Tras conocerse la designación de Flores, Clouthier afirmó que si no hubiera estado dispuesta a aceptar el resultado, no habría participado en la contienda interna.

Sin embargo, Tatiana Clouthier no dio su respaldo a la ganadora y, al preguntársele si la acompañaría, respondió que su apoyo estaba con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y con la Cuarta Transformación.

Morena reveló los resultados de la encuesta en Nuevo Léon. Clara Luz Flores ganó 8.6 puntos de 10 posibles. (Camila Ayala Benabib)

Días después, Clouthier elevó el tono de sus críticas y consideró que Morena se había equivocado con la designación de Clara Luz Flores, quien fue abanderada de Morena a la gubernatura de Nuevo León en 2021. La candidatura de Flores se ‘descarriló’ tras revelarse sus conexiones con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM.

La semana pasada, Tatiana Clouthier también anunció la creación del movimiento Todos con Conciencia, una agrupación desde la que sostuvo que “Nuevo León no merece ser entregado”.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se ‘meterá’ en el proceso de Morena, pero pidió a Citlalli Hernández y Ariadna Montiel, líder del partido, dialogar con Clouthier.

“La encuesta es la mejor forma de ver quién será el coordinador de cualquier partido político porque es lo que opina la gente. Yo tengo la mejor opinión de Tatiana y de Clara Luz también”, dijo en la ‘mañanera’ del lunes 5 de octubre.

¿Qué partido lidera las preferencias en Nuevo León?

Morena va con ventaja, con 31 por ciento de la intención de voto, seguido de Movimiento Ciudadano con 22 por ciento, según una encuesta publicada por El Financiero en julio pasado.

Un dato a tomar en cuenta es que 25 por ciento de los entrevistados aún no decide por qué partido votar en las elecciones intermedias de 2027.

Aunque Morena encabeza la preferencia por el voto, el personaje político más popular en el estado es Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador Samuel García. La primera dama de Nuevo León tiene 37 por ciento de opinión positiva, tres puntos porcentuales más que Clara Luz Flores.