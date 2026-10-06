¿Se queda en Morena? Ricardo Monreal habla sobre el futuro de Tatiana Clouthier en el partido

Ricardo Monreal advirtió que no sabe cuál será el futuro de Tatiana Clouthier dentro de Morena, luego de que esta perdiera la candidatura por el gobierno de Nuevo León.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que no sabe cuál será la decisión de Tatiana Clouthier sobre su permanencia en el partido guinda, luego de las críticas que la exsecretaria de Economía hizo contra la dirigencia morenista.

Monreal señaló que espera que Clouthier continúe dentro del movimiento y descartó anticipar cuál será el siguiente paso de la también exdiputada federal.

Durante una conferencia, el legislador consideró que una eventual salida de la política regiomontana representaría una ruptura para Morena, por lo que expresó su deseo de que permanezca en sus filas.

“Yo espero que Tatiana, primero, se quede en el movimiento y ayude al movimiento, ayude a su estado”, señaló Monreal.

¿Qué dijo Tatiana Clouthier sobre Morena?

Las declaraciones de Monreal ocurren después de que Tatiana Clouthier cuestionara la decisión de Morena de elegir a Clara Luz Flores como candidata a la gubernatura de Nuevo León.

Clouthier calificó la determinación como una equivocación y sostuvo que el partido se apartó de algunos de los principios que dieron origen al movimiento.

Ante esta postura, Monreal evitó pronunciarse sobre la selección de la candidatura y dijo que no pretende cuestionar las decisiones tomadas por Morena en los procesos estatales.

El diputado planteó, en cambio, que la dirigencia del partido busque acercamientos con quienes participaron en las encuestas y no resultaron favorecidos, con el objetivo de mantener su participación política.

Monreal mencionó a Clouthier entre los perfiles que podrían seguir colaborando con el partido y señaló que es necesario encontrar espacios para quienes quedaron fuera de las candidaturas.

El legislador también habló de la importancia de mantener la unidad dentro de Morena y respetar las decisiones tomadas por sus órganos partidistas.

Sin embargo, sus declaraciones no establecen que Clouthier haya decidido permanecer en el partido ni que exista un acuerdo sobre su futuro político.

Por ahora, Monreal dijo que espera que Tatiana Clouthier siga en Morena, mientras que la exfuncionaria mantiene sus cuestionamientos sobre la decisión de la dirigencia respecto a Nuevo León.