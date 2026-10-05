¿Monreal se retira de la política? No se anota para reelección en 2027: ‘No tengo aspiración personal’

Ricardo Monreal informó que no se inscribió para la reelección como diputado de Morena, y esperará un análisis del partido.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que aún no se inscribió para reelegirse como legislador en las elecciones de 2027, con lo que está en duda su participación dentro del movimiento y su futuro en la política.

Durante conferencia de prensa este lunes 5 de octubre, el líder morenista explicó que no se inscribió en el proceso y se pondrá a disposición del partido para ver si su posición política le sirve al movimiento de la 4T.

“Yo sostengo que es un momento muy importante de Morena, es un momento en el que tenemos que entregar todo lo que sea indispensable para mantener la unidad”, declaró Monreal.

Para él, no se trata de ambiciones ni aspiraciones personales, sino desde donde puedes ayudar si es que ayudas al movimiento a consolidarse.

Monreal abre la posibilidad de retirarse de la política

Monreal aclaró que desde la semana pasada informó que no se iba a inscribir en el proceso, y que no tiene una ambición personal en específico.

“Dije que si ya no tenías ninguna posibilidad y si el partido decidía que ya no estarías (hablando de él mismo), ni me voy a ir a ningún partido ni a formar una asociación civil, pero sí me voy a dedicar a la academia de tiempo completo”, declaró Ricardo Monreal, que es maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El líder de la bancada de Morena insistió en que esperará a que el partido termine su análisis, y por ahora no sabe si continuará en la política.

Hace tres años, Ricardo Monreal estuvo en la contienda para ser el candidato a la Presidencia por Morena y aliados. Compitió contra la presidenta Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco por hacerse con la candidatura, y en las encuestas quedó abajo.

A tres años de distancia, Monreal insiste en que ahora no tiene ninguna ambición personal relacionada con cargos públicos. Considera que su actividad académica es fundamental, le gusta la academia y escribir libros.

Morena no se ha pronunciado sobre la relevancia de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, o si tendría algún nuevo cargo para competir en las elecciones.