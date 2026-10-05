Alejandra León, quien aspira a ser ‘corcholata’ de Morena en Mexicali, niega arresto en EU

Alejandra León Gastélum aspira a competir por la alcaldía de Mexicali con Morena. (Foto: Facebook de Alejandra León)

La exsenadora Alejandra León Gastélum negó haber sido arrestada por autoridades de Estados Unidos al cruzar de Mexicali hacia Calexico, California, y aseguró que su visa continúa vigente.

La aclaración ocurrió luego de que el jueves 1 de octubre circularan versiones periodísticas que señalaban que la exlegisladora había sido detenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

León Gastélum explicó que sí permaneció alrededor de 12 horas bajo revisión de autoridades estadounidenses, pero sostuvo que se trató de una entrevista dentro de una segunda revisión y no de un arresto.

El episodio ocurre mientras la política mexicalense busca participar en el proceso interno de Morena para la elección de 2027 y ha manifestado su interés en contender por la coordinación municipal del partido en Mexicali, paso relacionado con la eventual candidatura a la alcaldía.

¿Qué pasó con Alejandra León en Estados Unidos?

De acuerdo con el relato de la propia León Gastélum, difundido mediante una transmisión en redes sociales, cruzó caminando desde Mexicali hacia Calexico el jueves 1 de octubre y fue enviada a una segunda revisión.

La exsenadora rechazó que se tratara de un arresto y afirmó: “No me arrestaron ni me detuvieron ni me cancelaron mi visa, solo estuve en una entrevista, por 12 horas”.

La versión contrasta con un reporte publicado inicialmente por La Jornada, que informó que agentes de CBP la habían arrestado en la garita de Calexico. Ese medio señaló entonces que se desconocía la causa del procedimiento.

León busca espacio en Morena para 2027

El caso ocurre en medio del regreso de Alejandra León Gastélum a la actividad política rumbo a las elecciones de 2027.

La exsenadora ha dejado ver su interés por participar en la contienda y que, tras el episodio fronterizo, reconoció que buscará la coordinación municipal de Morena en Mexicali.

León llegó al Senado en 2018 como candidata de Morena por Baja California. Posteriormente pasó por las bancadas del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, antes de reincorporarse a Morena en 2024. Su periodo como senadora concluyó ese mismo año.

El contexto político en Baja California también está marcado por las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 21 personas y 25 empresas vinculadas, según Washington, con redes del Cártel de Sinaloa. La lista incluyó a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.