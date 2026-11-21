El día que el Ejército buscó a ‘El Mayo’ entre turistas en Chichén Itzá. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Era el equinoccio de primavera. Miles de personas esperaban el descenso de la serpiente de luz en la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá. Entre las familias y los curiosos había militares vestidos de turistas que no acudieron por el espectáculo, sino para tratar de detener a Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Los oficiales del Ejército que participaron en el operativo para intentar detener a uno de los narcotraficantes más buscados de México en ese entonces vestían shorts, gorras y playeras.

Esta historia aparece en “La caída de El Mayo”, serie documental de Netflix, estrenada el 29 de octubre pasado. La producción recoge el testimonio del general retirado Roberto Aguilera, quien participó en la búsqueda del capo.

‘El Mayo’ era un capo ‘muy místico’

De acuerdo con Aguilera, el trabajo de inteligencia permitió descubrir una costumbre de ‘El Mayo’ Zambada: cada 21 de marzo, cuando comienza la primavera, acudía a Chichén Itzá, Yucatán.

El capo iba a presenciar el juego de luz y sombra que se forma en la pirámide durante el equinoccio. Según el militar, lo hacía para recibir la energía del fenómeno, una creencia popular en México.

Para el Ejército, esa rutina representaba una oportunidad. ‘El Mayo’ llevaba años escondido, pero tenía una ‘cita’ en un lugar conocido, donde los militares podrían intentar detenerlo.

“Era muy místico”, dijo el general retirado en la serie.

Militares se disfrazan de turistas en Chichén Itzá

Con esa información, los militares diseñaron una operación encubierta. No llegaron con uniformes ni vehículos oficiales. Se vistieron como turistas.

“Fuimos como turistas, con shorts, con gorra”, relató Aguilera. También explicó que los elementos se dispersaron para intentar capturar al ‘Mayo’ Zambada.

El operativo no funcionó. Según el general retirado, ese día había miles de personas en la zona arqueológica de Chichen Itzá y los militares no pudieron confirmar si ‘El Mayo’ estuvo ahí. Aguilera dijo que no sabe si el capo faltó a su costumbre esa vez o si simplemente no lo vieron.

Tras el operativo fallido, había tres posibilidades: Zambada cambió sus planes; pudo estar entre la multitud sin que nadie lo reconociera, o recibió un ‘pitazo’, es decir, una advertencia sobre el operativo que se preparaba en su contra.

‘El Mayo’, un fantasma sin rostro

Antes de ese operativo fallido en Chichén Itzá, la principal barrera de las autoridades era que nadie sabía cómo era ‘El Mayo’ Zambada. Aguilera explica en la serie que desde los años noventa existían indicios de las actividades del capo. Aun así, las autoridades no tenían una fotografía suya.

“Antes de eso era un fantasma”, afirmó el general retirado.

Eso cambió en 2001. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encontraron una credencial con la fotografía de Zambada durante un operativo, aunque el documento tenía otro nombre. El capo viajaba en un automóvil con Javier Torres Félix, colaborador cercano.

Según la serie documental de Netflix, Torres Félix fue detenido y confirmó que la persona de la imagen era ‘El Mayo’. Así, las autoridades intensificaron su búsqueda. Aguilera aseguró que se realizaron “muchas operaciones” para capturarlo.

La investigación incluyó la intervención de llamadas y mensajes de integrantes del Cártel de Sinaloa. Aun así, el documental plantea que ‘El Mayo’ tenía una red de informantes dentro de distintas corporaciones, quienes le avisaban sobre los operativos en su contra.

Un exagente de inteligencia entrevistado en la serie afirmó que ‘El Mayo’ es el narcotraficante que más funcionarios corrompió en la historia de México.

El vínculo de ‘El Mayo’ con Yucatán

La presencia de ‘El Mayo’ Zambada en Yucatán tenía otras razones, según medios de esa entidad que retomaron la versión difundida en el documental. Supuestamente, el capo mexicano mantuvo una relación con Rosalinda Díaz, originaria de Valladolid, con quien habría tenido dos hijos.

‘El Mayo’ llevaba más de 40 años prófugo en México y era uno de los criminales más buscados por Estados Unidos. Las autoridades ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera capturarlo.

Pasó décadas entre las montañas del noroeste del país y rara vez dormía dos noches seguidas en el mismo lugar. Más tarde, admitió que sobornó a policías, mandos militares y políticos mexicanos durante tres décadas.

La ‘caída de El Mayo’

La fuga de ‘El Mayo’ terminó el 25 de julio de 2024. Ese día llegó a Estados Unidos en un avión presuntamente vinculado con el FBI, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’. Ambos aterrizaron en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas.

No fue una detención común. Días después, Zambada difundió una carta en la que negó haberse entregado voluntariamente y aseguró que fue secuestrado. El 10 de agosto de ese año, su abogado hizo pública otra carta en la que reiteró que su cliente fue “emboscado” y “secuestrado” por Guzmán López, quien lo entregó a las autoridades estadounidenses.

En ese texto, el capo contó que Guzmán López lo citó a una reunión en Sinaloa para resolver diferencias entre el gobernador Rubén Rocha y el exlegislador Héctor Melesio Cuén. ‘El Mayo’ rechazó así la versión oficial.

Fue hasta 2025 cuando ‘El Mayo’ se declaró culpable, con lo que evitó llegar a juicio en Estados Unidos. El 20 de julio de 2026, el juez Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y autorizó el decomiso de 15 mil millones de dólares.