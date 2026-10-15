Capturan a ‘El Wicho’, líder de Los Rugrats vinculado al ‘Mayo’ Zambada; es buscado por EU

El Wicho es requerido por el Distrito Central de California, EU, por el delito de posesión de cocaína en ese país.

Un presunto operador financiero y logístico del grupo criminal Los Rugrats, ligado a la facción de El Mayo Zambada del Cartel de Sinaloa, quien era requerido por Estados Unidos por tráfico de cocaína, fue detenido en el estado de Sinaloa, según informaron este miércoles autoridades mexicanas.

¿De qué se le acusa al ‘Wicho’, líder de Los Rugrats?

El detenido, identificado como ‘Wicho’, “es requerido por el Distrito Central de California por el delito de posesión de cocaína en ese país, con intención de distribución”, precisó la Secretaría de la Defensa Nacional, en un comunicado.

El arresto ocurrió el martes en el municipio de Mazatlán, donde agentes detuvieron “en flagrancia delictiva” al señalado, apuntó la Defensa mexicana.

El presunto operador de Los Rugrats trabaja bajo las órdenes directas del líder de dicha organización, afín a la facción de La Mayiza, agregó la autoridad.

Añadió que en la detención se aseguró armamento, droga, dinero en efectivo y un vehículo.

La acción fue realizada por la Defensa y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

Por separado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México destacó esta detención para debilitar “las capacidades financieras y operativas” de la célula de Los Rugrats, con presencia en los estados de Sinaloa y Durango .

La detención ocurre en un estado sumido en una ola de violencia desde 2024, marcada por la guerra interna del Cartel de Sinaloa, entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos.

Esta disputa, según la versión oficial, se desató tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos, y desde septiembre de 2024, disparó los asesinatos, las desapariciones y los choques armados.

Mazatlán también ha quedado alcanzado por esa violencia, aunque la pugna comenzó en Culiacán, capital de Sinaloa.

Con el paso de los meses se extendió al sur del estado y convirtió al puerto en un foco de atención para las fuerzas federales, con refuerzos de miles de agentes, decomisos.

Esta localidad ha sido además escenario episodios recientes como ataques armados, repuntes de homicidios y los choques en el penal de El Castillo que dejaron 12 muertos en menos de 24 horas a inicios de octubre.