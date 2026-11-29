Chivas está obligado a ganar el partido de vuelta de los cuartos de final ante el Pachuca, mientras que Cruz Azul tiene un pie en semifinales. (Foto: ChatGPT)

¡El líder de la competencia no se quiere quedar fuera! Chivas y Pachuca protagonizan uno de los encuentros más llamativos de los partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, en una eliminatoria en la que el Guadalajara está obligado a remontar tras caer 2-1 ante los hidalguenses en el partido de ida.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito regresa al Estadio Akron, donde buscará aprovechar su condición de local y la ventaja que le otorga haber terminado como líder de la tabla general, mientras que los ‘Tuzos’ intentarán conservar la diferencia que consiguieron en el Estadio Hidalgo para dejar fuera al superlíder de la competencia.

La actividad de los cuartos de final concluye con el enfrentamiento entre Cruz Azul y León. ‘La Máquina’ dio un paso importante rumbo al bicampeonato tras golear 4-0 a los esmeraldas en el partido de ida, resultado que la acerca a las semifinales de la fiesta grande.

¿Dónde y a qué hora el partido de vuelta Chivas vs. Pachuca EN VIVO?

El partido entre Chivas y Pachuca será el encargado de abrir la jornada dominical de los cuartos de final del Apertura 2026. El Guadalajara buscará revertir el resultado frente a su afición para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar un campeonato de la Liga MX, algo que no consigue desde el Clausura 2017.

Los rojiblancos recibirán a los ‘Tuzos’ a las 19:07 horas en el Estadio Akron, en un enfrentamiento en el que una victoria por cualquier marcador le dará al Guadalajara su boleto a la siguiente ronda.

Partido: Chivas vs. Pachuca.

Chivas vs. Pachuca. Fecha: Domingo 29 de noviembre.

Domingo 29 de noviembre. Hora: 19:07 horas (tiempo del centro de México).

19:07 horas (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco.

Estadio Akron, Zapopan, Jalisco. Transmisión: Amazon Prime Video.

En El Financiero Deportes podrás seguir en vivo las principales acciones del partido entre Chivas y Pachuca, consultar los goles y el resultado final, así como conocer qué equipo avanzará a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX.

Chivas vs. Pachuca: ¿Qué pasó en el partido de ida de los cuartos de final?

La eliminatoria entre Chivas y Pachuca comenzó el pasado jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo, donde los ‘Tuzos’ vinieron de atrás para llevarse la victoria por 2-1 gracias a un doblete del extremo marroquí Oussama Idrissi.

El Guadalajara se adelantó apenas al minuto 6, después de que el brasileño Eduardo Bauermann desvió el balón hacia su propia portería tras un centro de Richard Ledezma. Pese a la ventaja de los visitantes, el conjunto hidalguense tomó la iniciativa y generó oportunidades frente al arco de Raúl Rangel.

Antes del descanso, Pachuca estuvo cerca de igualar el marcador por conducto de Bauermann, pero su anotación fue invalidada por una falta de Christian Rivera sobre el guardameta rojiblanco.

La recompensa para los locales llegó al inicio de la segunda mitad. Al minuto 48, Idrissi consiguió el gol del empate con un globito que dejó sin oportunidad de reaccionar al portero titular de la Selección Mexicana.

Cuando parecía que el encuentro terminaría con un empate, el futbolista marroquí sorprendió a Rangel con un potente disparo desde fuera del área al minuto 90+2, con el que concretó su doblete y la remontada de los ‘Tuzos’.

Oussama Idrissi marcó dos golazos en el partido de ida entre Pachuca y Chivas. (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, Pachuca perdió a su principal figura del encuentro. Idrissi recibió su segunda tarjeta amarilla durante el festejo de la anotación, por lo que salió expulsado y no podrá participar en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Pese a la derrota en el Estadio Hidalgo, Chivas tiene a su favor el criterio de desempate de los cuartos de final, que otorga la clasificación al equipo mejor ubicado en la tabla general de la Liga MX si el marcador global termina igualado. El Guadalajara concluyó la fase regular como líder con 33 puntos, mientras que Pachuca ocupó la octava posición con 25 unidades.

El ‘Rebaño Sagrado’ necesita ganar por cualquier marcador para avanzar a la siguiente ronda. En cambio, a Pachuca le basta con un empate o una victoria en el Estadio Akron para eliminar al conjunto rojiblanco.

El Guadalajara también busca poner fin a una racha negativa ante Pachuca, pues nunca logró eliminar a los ‘Tuzos’ en una Liguilla de la Liga MX.

Chivas está obligado a ganar por cualquier marcador para conseguir el pase a las semifinales de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro)

Cruz Azul vs. León: ¿A qué hora y dónde ver el partido de vuelta?

La otra eliminatoria que se define este domingo enfrenta a Cruz Azul y León. El vigente campeón del futbol mexicano llega con una ventaja de 4 goles después de imponerse 4-0 en el partido de ida en el Estadio Nou Camp.

El argentino José Paradela fue una de las figuras del encuentro al abrir el marcador al minuto 8 con un disparo desde fuera del área. Los cementeros ampliaron su ventaja al minuto 30, por lo que se marcharon al descanso con 2 anotaciones a su favor.

José Paradela fue la figura del Cruz Azul en el partido de ida gracias a su doblete en la goleada cementera ante León. (Foto: Cuartoscuro)

En la segunda mitad, Paradela consiguió su doblete al minuto 66 tras una asistencia de Agustín Palavecino, mientras que Gabriel ‘Toro’ Fernández sentenció la goleada al minuto 73 con una peculiar anotación: el balón rebotó en su talón mientras se encontraba sobre el césped y terminó en el fondo de la portería.

El resultado dejó un panorama complicado para los esmeraldas, quienes necesitan ganar por una diferencia de al menos 5 goles para conseguir su clasificación. Cruz Azul, que terminó en la segunda posición de la tabla general, puede perder hasta por 4 anotaciones de diferencia y avanzar a las semifinales.

Los dirigidos por Joel Huiqui recibirán a ‘La Fiera’ esta noche en el Estadio Banorte, donde buscarán sellar su clasificación y dar un paso más hacia el bicampeonato de la Liga MX.

Partido: Cruz Azul vs. León.

Cruz Azul vs. León. Fecha: Domingo 29 de noviembre.

Domingo 29 de noviembre. Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México).

21:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Banorte, CDMX.

Estadio Banorte, CDMX. Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Una vez que concluyan los encuentros entre Chivas y Pachuca, así como entre Cruz Azul y León, quedarán definidos los 4 equipos que estarán en las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX.