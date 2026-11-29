George Russell lidera la parrilla del GP de Qatar, seguido por Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri e Isack Hadjar. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE)

La temporada 2026 de Fórmula 1 se acerca a su final y este domingo se disputa la penúltima carrera del campeonato con el Gran Premio de Qatar. El Circuito Internacional de Lusail recibe a los pilotos para una competencia a la Andrea Kimi Antonelli llega como campeón, luego de asegurar el título mundial en el GP de México 2026.

George Russell consiguió la pole position durante la clasificación del sábado y saldrá desde el primer lugar, acompañado por su compañero de Mercedes, Antonelli, quien completó el 1-2 de la escudería alemana. Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren, ocuparán la segunda fila, mientras que Isack Hadjar y Max Verstappen arrancarán desde la tercera.

La parrilla también presentó modificaciones después de que Rafael Câmara recibió una penalización de tres posiciones por obstaculizar a Gabriel Bortoleto durante la qualy. El brasileño de Haas retrocedió del puesto 15 al 18, mientras que Nico Hülkenberg, Carlos Sainz y Alexander Albon avanzaron un lugar. Sergio ‘Checo’ Pérez, por su parte, arrancará desde el último puesto con Cadillac.

Antonelli se coronó campeón de la F1 en el Gran Premio de México 2026. (Foto: EFE)

Gran Premio de Qatar 2026: ¿A qué hora ver la carrera desde México?

La carrera del Gran Premio de Qatar 2026 se realizará durante la mañana de este domingo, por lo que los aficionados mexicanos podrán seguir la competencia cómodamente. La transmisión para México comenzará a las 10:00 horas, tiempo del centro del país.

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026.

Domingo 29 de noviembre de 2026. Hora: 10:00 horas, tiempo del centro de México.

10:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Circuito Internacional de Lusail, Qatar.

Mercedes llega a esta competencia después de mostrar un dominio importante durante las prácticas libres y la clasificación. Russell y Antonelli encabezaron el rendimiento de la escudería alemana, que consiguió las dos primeras posiciones de salida y buscará mantener esa ventaja durante la carrera.

¿Dónde ver EN VIVO Gran Premio Qatar 2026 HOY?

Los aficionados de la Fórmula 1 en México tendrán distintas opciones para seguir la carrera del Gran Premio de Qatar. La transmisión estará disponible a través de televisión de paga y plataformas especializadas en automovilismo.

Sky Sports: Transmisión por televisión de paga.

Transmisión por televisión de paga. TUDN: Cobertura a través de sus canales y servicios disponibles.

Cobertura a través de sus canales y servicios disponibles. Izzi: Opción de transmisión mediante sus servicios de televisión.

Opción de transmisión mediante sus servicios de televisión. F1 TV Pro: Plataforma oficial de Fórmula 1, con seguimiento de la carrera y contenidos especializados.

En El Financiero Deportes tendremos la cobertura en vivo del Gran Premio de Qatar, con los resultados de ‘Checo’ Pérez, los movimientos de la parrilla y todas las actualizaciones de la penúltima carrera de la temporada 2026.

¿Cómo quedó la parrilla de salida del GP de Qatar 2026?

George Russell consiguió la pole position del Gran Premio de Qatar después de una clasificación en la que Mercedes confirmó su buen rendimiento en Lusail. Aunque Andrea Kimi Antonelli había dominado buena parte de las prácticas y los primeros momentos de la qualy, el británico consiguió marcar la vuelta más rápida de la Q3.

La parrilla tuvo un cambio adicional después de que los comisarios sancionaran a Rafael Câmara con tres posiciones por obstaculizar a Gabriel Bortoleto. El brasileño pasó del puesto 15 al 18, lo que permitió que Hülkenberg, Sainz y Albon avanzaran un lugar.

George Russell (Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Rafael Câmara (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)

¿Cómo es el Circuito Internacional de Lusail?

El Circuito Internacional de Lusail se encuentra en las afueras de Doha, capital de Qatar. Fue construido originalmente para albergar competencias de motociclismo y sus instalaciones quedaron terminadas en poco más de un año, antes de recibir su primer evento de MotoGP en 2004.

La Fórmula 1 llegó por primera vez a este trazado en 2021. Posteriormente, Qatar firmó un acuerdo para continuar como sede del campeonato durante diez años a partir de 2023, con lo que Lusail se consolidó dentro del calendario internacional del automovilismo.

El circuito tiene una longitud de 5.419 kilómetros y cuenta con 57 vueltas para completar una distancia de 308.611 kilómetros. Es una pista rápida y fluida, caracterizada por curvas de velocidad media y alta. Su recta principal supera el kilómetro de longitud y representa una de las principales oportunidades para intentar adelantamientos, especialmente en la primera curva. El récord de vuelta registrado en carrera es de 1:22.384, conseguido por Lando Norris en 2024.

¿Cómo va la clasificación de pilotos? Así va la pelea por el subcampeonato

La temporada 2026 de Fórmula 1 ya tiene campeón: Andrea Kimi Antonelli aseguró el título durante el Gran Premio de México, donde terminó tercero y consiguió los puntos necesarios para proclamarse monarca. El italiano de Mercedes alcanzó 402 unidades y se convirtió en el campeón más joven en la historia de la categoría.

Con el campeonato definido, la atención se concentra en la pelea por el subcampeonato. Max Verstappen ocupa el segundo puesto con 304 puntos y mantiene una ventaja de 37 unidades sobre Lewis Hamilton, su perseguidor más cercano, quien suma 267. George Russell y Lando Norris comparten el cuarto y quinto lugar, respectivamente, con 264 puntos cada uno.

En el campeonato de constructores, Mercedes también aseguró el primer lugar con 666 puntos, una ventaja considerable sobre Ferrari, que ocupa la segunda posición con 517 unidades. Red Bull Racing completa los tres primeros puestos con 440 puntos.

Con información de EFE.