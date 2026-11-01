F1 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ en el Gran Premio de México 2026?

'Checo' Pérez corre en casa en la búsqueda de sus primeras unidades de la temporada (Foto: Fórmula 1, Gran Premio de México, Shutterstock, Cuartoscuro).

El Gran Circo se pinta de verde, blanco y rojo. Llegó el día del Gran Premio de México 2026 y este año regresa Sergio ‘Checo’ Pérez con la escudería Cadillac para celebrar su carrera 300 en Fórmula 1, en casa y ante su gente.

Pero no es el único ingrediente que vuelve especial a este Gran Premio, pues también podría ser la carrera en la que se resuelva todo a favor del italiano Kimi Antonelli, actual líder del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1.

Show Run de Checo en Paseo de la Reforma. (Foto: Cortesía) (SERGIO BAUTISTA)

Gran Premio de México 2026: Fecha, horarios, desfile de pilotos, Himno y todas las actividades

El Gran Premio de México es este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco de Ciudad de México.

La actividad de la Fórmula 1 comienza desde el mediodía con el desfile de pilotos, seguido de la ceremonia de apertura y el Himno Nacional. Los motores vuelven a rugir a las 14:00 horas, cuando arranque el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, pactado a 71 vueltas o un máximo de 120 minutos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Dónde ver la F1 en México EN DIRECTO?

El evento se puede seguir completamente en vivo mediante las señales de:

Sky Sports: servicios de televisión de paga izzi y Sky.

servicios de televisión de paga izzi y Sky. TUDN : Canal 5 en señal abierta

: en señal abierta ViX: streaming.

También puedes seguir la cobertura, minuto a minuto, de El Financiero Deportes.

'Checo' Perez renovó con Cadillac hasta 2029. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

Parrilla de salida para el GP de México: ¿En qué lugar larga ‘Checo’ Pérez?

La clasificación del GP de México 2026 terminó antes de lo esperado para Sergio ‘Checo’ Pérez. El mexicano fue eliminado en la Q1 y arranca desde el fondo de la parrilla, en el lugar 20.

Lewis Hamilton se quedó con la pole position después de superar a George Russell en su último intento. El británico de Ferrari consiguió así el primer puesto de salida ante los aficionados mexicanos.

Las penalizaciones modificaron el orden de salida: Max Verstappen perdió una posición, Valtteri Bottas fue sancionado con 50 puestos y Liam Lawson fue descalificado por una infracción técnica en su monoplaza.

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Alexander Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Ryō Hirakawa (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Liam Lawson (Racing Bulls) — Descalificado (DQ)

‘Checo’ celebra sus 300 Grandes Premios en México y recién renovado con Cadillac

‘Checo’ Pérez llega a las 300 carreras en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México 2026. El piloto tapatío, de 35 años, regresa este año al campeonato con Cadillac, escudería con la que acaba de renovar su contrato hasta 2029.

Pérez suma seis victorias en la máxima categoría y fue subcampeón mundial en 2022 y 2023. Durante su etapa con Red Bull también contribuyó a conquistar dos campeonatos de constructores, en esos mismos años.

El mexicano celebró su renovación hasta 2029 durante un Show Run en Paseo de la Reforma. “Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo constante y paciencia, pero el progreso que estamos logrando juntos es increíblemente gratificante”, dijo el miércoles.

'Checo' festeja sus 300 carreas en Fórmula 1. (Foto: Cuartoscuro). (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo es el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se corre el GP de México?

El Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los circuitos más particulares del calendario de Fórmula 1. Ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, tiene una longitud de 4.304 kilómetros y combina rectas largas, curvas técnicas y un paso por el antiguo estadio de béisbol, una de las postales más gustadas para los aficionados.

Su historia comenzó en 1959, cuando el padre de los pilotos mexicanos Ricardo y Pedro Rodríguez propuso construir una pista aprovechando los caminos internos del complejo deportivo. El proyecto se completó en menos de un año y recibió a la Fórmula 1 en 1962, para una carrera no puntuable. En 1963 albergó su primer Gran Premio oficial, que fue ganado por Jim Clark.

Tras varios años fuera del calendario, México regresó en 2015. Actualmente, la carrera contempla 71 vueltas y una distancia de 305.354 kilómetros. Su récord de vuelta es de 1:17.774, establecido por Valtteri Bottas, hoy compañero de ‘Checo’, en 2021.

Así es la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, circuito del GP de México. (Foto: F1)

¿Cómo va el Campeonato Mundial de la F1 previo al GP de México? Antonelli podría coronarse HOY

Antonelli está a un paso de convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1. El italiano de Mercedes lidera la clasificación con 365 puntos, con una ventaja de 123 unidades sobre su compañero George Russell y de 124 respecto a Lewis Hamilton (Ferrari).

El joven de 20 años necesita terminar noveno o mejor en el Gran Premio de México para asegurar matemáticamente el título, sin importar lo que hagan sus perseguidores. Incluso podría coronarse sin sumar puntos, siempre que Russell y Hamilton no ganen la carrera.

De conseguirlo, Antonelli se convertiría en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el tercer italiano en conquistar el Mundial, 73 años después del último título de Alberto Ascari.

“Sólo tiene que llevar el coche hasta la meta en México; y, entonces, habrá tequila. Si no, sólo tendrá que hacerlo en Brasil; y, en ese caso, habrá caipirinha”, bromeó Toto Wolff, jefe de Mercedes.

Así marcha la tabla al momento:

¿Cómo va el campeonato de constructores? Mercedes ‘saborea’ la corona

Mercedes llega al Gran Premio de México como líder del Campeonato de Constructores de Fórmula 1 2026, con 607 puntos, 133 más que Ferrari (474), su perseguidor más cercano.

Después de la carrera en Austin, la escudería alemana amplió su ventaja y tiene la posibilidad de asegurar matemáticamente el título en México, aunque necesitaría superar a Ferrari por al menos 39 unidades durante el fin de semana.

Con información de EFE.