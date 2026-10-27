Horarios del Gran Premio de México 2026: ¿Cuándo y dónde ver a ‘Checo’ en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Tras un año de ausencia, 'Checo' Pérez está de vuelta en el Gran Premio de México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: F1, Shutterstock, Cuartoscuro).

La Fórmula 1 regresa al país con un Gran Premio de México 2026 que puede ser mucho más especial de lo que parece, pues Kimi Antonelli está a un paso de conquistar el Campeonato Mundial de Pilotos y Sergio ‘Checo’ Pérez celebra 300 carreras en la categoría reina del automovilismo.

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibe a los pilotos a partir del viernes 30 de octubre. Además de la pelea por el título, la afición mexicana tiene la oportunidad de apoyar a su representante, quien regresa esta temporada con la escudería Cadillac tras un año fuera de la parrilla.

'Checo' celebra sus 300 carreras en el GP de Méxcio 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cuáles son los horarios del GP de México 2026?

La actividad del Gran Premio de la Ciudad de México comienza el viernes 30 de octubre con dos prácticas libres. El sábado se realiza el último ensayo y la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo:

¿Dónde ver el Gran Premio de México 2026?

Los aficionados pueden seguir la actividad del Gran Premio de México mediante Canal 5 en TV abierta, además de Sky Sports en los servicios de Izzi y Sky.

Además, se puede seguir toda la actividad mediante la plaatforma oficial de suscripción F1TV.

'Checo' Pérez regresa a México con un casco especial y 'muy mexicano'. (Foto: Cuartoscuro).

¿Cómo es el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se corre el GP de México?

El circuito de la capital mexicana tiene una longitud de 4.304 kilómetros y la carrera contempla 71 vueltas, equivalentes a una distancia de 305.354 kilómetros. La pista recibió su primer Gran Premio puntuable en 1963, cuando el británico Jim Clark consiguió la victoria.

La historia del trazado comenzó en 1959, cuando el padre de los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez propuso construir un circuito en el parque deportivo de Magdalena Mixiuhca. El proyecto aprovechó los caminos internos del lugar y quedó terminado en menos de un año.

La Fórmula 1 regresó a México en 2015, después de años de ausencia del calendario. Uno de los rasgos más particulares del autódromo es su altitud, superior a los 2,000 metros sobre el nivel del mar. Además, el recorrido atraviesa un antiguo estadio de béisbol, una de las imágenes más reconocibles del campeonato.

Así es la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, circuito del GP de México. (Foto: F1)

¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de F1 en México?

El italiano de Mercedes llega como líder del campeonato con 365 puntos, después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos. Su compañero George Russell suma 242 unidades, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, ocupa el tercer lugar con 241.

Antonelli necesita terminar entre los nueve primeros en México para asegurar matemáticamente el título. También puede coronarse si queda fuera de esas posiciones, siempre que ninguno de sus dos rivales directos gane la carrera.

De conseguirlo, el piloto de 20 años se convertirá en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el primer italiano en conquistar el título desde Alberto Ascari, en 1953.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre sus 300 carreras en F1?

El mexicano celebra un hito especial ante su afición: su Gran Premio número 300. Pérez reconoció que el momento será significativo por las carreras que se perdió y las dificultades que atravesó durante su trayectoria.

“Es una locura llegar a 300 premios en casa”, expresó el piloto, quien describió el respaldo de los aficionados como una de las razones por las que decidió regresar a la categoría en 2026 con Cadillac.

Pérez llega a la carrera tras terminar decimonoveno en Estados Unidos. Tanto él como su compañero Valtteri Bottas siguen sin sumar puntos esta temporada. El mexicano, que acumula seis victorias y 39 podios en Fórmula 1, buscará mejorar sus resultados ante el público nacional.

'Checo' aseguró que el apoyo del público fue un gran motivante para volver a Fórmula 1. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo van las tablas de pilotos y constructores de F1 2026?

Mercedes lidera ambas clasificaciones antes de la carrera mexicana. Estas son las posiciones de los pilotos y las escuderías tras el Gran Premio de Estados Unidos.

Campeonato Mundial de Pilotos 2026

Campeonato Mundial de Constructores 2026