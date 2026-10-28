Exportaciones mexicanas crecen 38 por ciento en septiembre: Sumaron 77 mil 797 millones de dólares

El boom de exportaciones se debe, en parte a la demanda de semiconductores y artículos de cómputo de EU.

Las exportaciones mexicanas sumaron 77 mil 797 millones de dólares en septiembre y crecieron 37.8 por ciento anual, ligeramente por debajo del mes previo, pero ligaron ocho meses con avances de doble dígito.

El dinamismo exportador se concentró en las manufacturas, tras registrar un crecimiento de 39.0 por ciento anual. Al interior, la industria automotriz creció a un ritmo moderado de 5.7 por ciento anual, aportando el 21.6 por ciento de las ventas del sector.

En contraste, la manufactura no automotriz se disparó a una tasa del 53 por ciento anual y concentró el 74.1 por ciento de la producción manufacturera, según los registros del Inegi.

Las ventas no petroleras a Estados Unidos crecieron 43.5 por ciento anual, impulsadas por un repunte de 57.2 por ciento en las no automotrices y de 8.5 por ciento en las automotrices.

Para Ernesto O’Farrill, presidente de Bursamétrica, México se está consolidando como un proveedor clave en la industria de alta tecnología ante las fuertes inversiones en infraestructura de inteligencia artificial que realiza Estados Unidos.

“Llama la atención cómo siguen creciendo de manera explosiva las exportaciones no automotrices , se están acelerando. México sí se está convirtiendo en un eslabón clave en la sustitución de cadenas de suministro , particularmente en electrónicos y equipo de cómputo”, explicó.

Asimismo, destacó que la distribución y venta de estos componentes importados a las plantas de manufactura explican el fuerte dinamismo del comercio al por mayor, subsector que lideró el crecimiento entre enero y agosto, según cifras del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

Delia Paredes, asesora estratégica en riesgo macroeconómico y geoeconómico, explicó a El Financiero TV que el auge exportador del año responde a la alta demanda estadounidense de computadoras y semiconductores , rubros que ya representan una cuarta parte de las compras externas de ese país y de los cuales México se está beneficiando.

Sin embargo, expresó preocupación porque el crecimiento espectacular de las exportaciones viene acompañado de un incremento similar en las importaciones intermedias, que acumulan un alza de 33.4 por ciento en el año. “Estamos haciendo la labor de ensamblaje que es de poco valor agregado”, aclaró la especialista.

Las importaciones totales sumaron 78 mil 402.7 millones de dólares, con un avance anual de 33.1 por ciento, impulsadas principalmente por las compras de bienes intermedios, que crecieron 38.8 por ciento anual.

Por su parte, las importaciones de bienes de consumo avanzaron 11.4 por ciento anual, con una cuota de 12.5 por ciento, en tanto que los bienes de capital registraron un repunte de 18.7 por ciento frente al año previo, su mayor alza anual desde mayo de 2024.

En el intercambio comercial, el país resultó con un déficit de 606.1 millones de dólares en septiembre, que resultó inferior en 75.6 por ciento al reportado un año antes.

(El Financiero)

Mejor tercer trimestre en 35 años para las exportaciones mexicanas

Con estas cifras, las exportaciones mexicanas acumularon a septiembre un monto histórico de 627 mil 194 millones de dólares, con un crecimiento de 30.3 por ciento, el más elevado desde el 2010.

Destacaron las de manufactura no automotriz, que sumaron 436 mil 638 millones de dólares, el 70 por ciento del total. y crecieron 46 por ciento.

El intercambio comercial total del país (exportaciones más importaciones) sumó 475 mil 302 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, lo que implicó una expansión anual de 39 por ciento, el mayor avance para un periodo similar desde 1991, hace 35 años.

Las exportaciones sumaron 237 mil 227.1 millones de dólares y crecieron 40.7 por ciento anual, mientras que las importaciones totalizaron 238 mil 75 millones de dólares y se aceleraron a su ritmo más elevado para un periodo comparable.

De acuerdo con Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex, el dinamismo del sector externo dependerá de las negociaciones bilaterales con Estados Unidos y del proceso de revisión del T-MEC .

Apuntó que las conversaciones sobre aranceles al acero y al aluminio continúan estancadas y sin fecha para una cuarta ronda, a pesar de que ambos mandatarios aseguraron estar cerca de un acuerdo.