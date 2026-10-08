La producción de autos en México registra su peor caída desde noviembre de 2021

La producción automotriz en México está en niveles similares a los de la pandemia de COVID.

La industria automotriz registró en septiembre caídas de doble dígito tanto en la producción como en las exportaciones de vehículos , con bajas que llevaron ambos indicadores a sus peores niveles desde noviembre de 2021 y diciembre del año pasado, respectivamente.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las armadoras instaladas en México fabricaron 301 mil 803 vehículos ligeros durante el noveno mes del año, 15.1 por ciento menos que las 355 mil 589 unidades ensambladas en septiembre de 2025.

Dicha caída es la más pronunciada para un mes desde noviembre de 2021, cuando la producción automotriz se contrajo 17.3 por ciento, debido a que la industria se enfrentaba a la pandemia de COVID-19 y a la escasez global de semiconductores .

“Durante septiembre de 2026, la producción fue de 301 mil 803 unidades, lo que representa una caída de 15.1 por ciento respecto al mismo mes de 2025”, detalló Adriana Ramírez, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

El deterioro de septiembre también impactó el balance acumulado del año, ya que, entre enero y septiembre, la producción alcanzó 2 millones 946 mil 943 vehículos, 2.42 por ciento menos respecto a los 3 millones 20 mil 6 ensamblados en el mismo periodo de 2025.

“En cuanto a la producción por segmentos, que representan el 47.4 por ciento de la producción total, registraron una disminución de 8.1 por ciento, mientras que los vehículos compactos y subcompactos presentaron una variación negativa de 13.8 por ciento y 1.7 por ciento, respectivamente”, agregó la ejecutiva.

En tanto, las exportaciones sumaron 277 mil 369 unidades en septiembre, una baja de 11.85 por ciento, la mayor disminución desde diciembre de 2025, cuando los envíos cayeron 14.5 por ciento.

En tanto que en volumen exportado también representó el menor nivel para un septiembre desde 2021, cuando los envíos al exterior registraron una caída de 24 por ciento.

Las exportaciones acumuladas durante los primeros nueves meses de 2026 sumaron 2 millones 528 mil 623 unidades, lo que representó una disminución de 1.5 por ciento frente a los 2 millones 567 mil 153 vehículos enviados al exterior en el mismo periodo del año anterior.

Las SUV’s se mantuvieron como el principal segmento exportado, con una participación de 50.6 por ciento del total y una caída de 7.4 por ciento (…) los vehículos compactos, que concentran el 13.3 por ciento de las exportaciones, presentaron una disminución de 13.4 por ciento”, indicó la gerente de Estudios Económicos de la AMIA.

(El Financiero)

Impacta la caída en la demanda de autos de EU

México mantiene su posición como principal proveedor de vehículos para Estados Unidos , aunque sus exportaciones enfrentan una desventaja arancelaria frente a otros países. Los vehículos mexicanos pagan una tarifa de hasta 25 por ciento, mientras que Japón y Corea del Sur enfrentan una tasa de 15 por ciento.

“Estados Unidos sigue siendo el principal destino de exportaciones de México , con una participación de 76.4 por ciento, aunque en el acumulado del año, se ha registrado una caída de 4.6 por ciento en el volumen exportado hacia ese país”, expuso Adriana Ramírez.

De acuerdo con la AMIA, Canadá se consolidó como el segundo destino de exportaciones con el 12.4 por ciento de participación y un crecimiento de 9.4 por ciento. Con este resultado, el 88.8 por ciento de las exportaciones de autos fabricados en México van hacia Norteamérica.

“Lo que estamos viendo en Estados Unidos es que las ventas de vehículos ligeros por país de origen colocaron a México con apenas 16.1 por ciento de participación”, dijo Ramírez.

GM y Nissan, las más afectadas

Según el reporte presentado por el Inegi, General Motors fue una de las empresas con mayor retroceso en producción, con una disminución de 27.1 por ciento anual, seguida de Nissan , con 26.3 por ciento; Ford, con 16.4 por ciento, y Mazda, con 14 por ciento menos unidades ensambladas.

En exportaciones, Nissan registró el mayor descenso entre las principales armadoras, con una caída de 33 por ciento, mientras que los envíos de Honda disminuyeron 17.7 por ciento, los de Ford 13 por ciento y los de General Motors 7.5 por ciento.