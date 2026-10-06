Esto le gusta a Trump y Sheinbaum: Exportaciones de México a EU marcan récord en agosto

Sin embargo, 83 por ciento de las mercancías mexicanas que ingresaron a Estados Unidos en agosto lo hicieron bajo la cobertura del tratado y pagaron cero arancel. (Shutterstock).

Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos marcaron en agosto su cuarto mes consecutivo de crecimiento y alcanzaron un máximo histórico para cualquier mes desde que existen registros, al sumar 60.6 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo estadounidense.

El monto representó un incremento anual de 34 por ciento y permitió a México mantener el primer lugar como proveedor de bienes de Estados Unidos, con 18 por ciento de participación en las importaciones totales de ese país. Además, agosto se convirtió en el segundo mes en el que las ventas mexicanas al mercado estadounidense superaron los 60 mil millones de dólares.

El avance se produjo en un contexto en el que la relación comercial entre ambos países enfrenta la revisión del T-MEC y mayores presiones arancelarias.

Sin embargo, 83 por ciento de las mercancías mexicanas que ingresaron a Estados Unidos en agosto lo hicieron bajo la cobertura del tratado y pagaron cero arancel, lo que mantiene al acuerdo comercial como una ventaja relevante para los exportadores mexicanos.

México amplió así la distancia frente a sus principales competidores, ya que Canadá representó 10.7 por ciento de las importaciones estadounidenses en agosto, seguido por China, con 8.1 por ciento, y Vietnam, con 7.9 por ciento.

El flujo comercial también fue favorable para México desde el lado de las exportaciones estadounidenses. En agosto, Estados Unidos vendió al país 33.7 mil millones de dólares, un incremento anual de 15 por ciento, con lo que México se convirtió en el principal destino de las exportaciones estadounidenses.

Con ese monto, México concentró 16.4 por ciento de las ventas de bienes de Estados Unidos al exterior, por encima de Canadá, con 14.8 por ciento, y Países Bajos, con 5.2 por ciento.

El resultado consolidó a México como el principal socio comercial de Estados Unidos en agosto, aunque también como el país con el mayor déficit comercial frente a la economía estadounidense durante ese mes, por encima de economías como Vietnam, Taiwán y China.

Exportaciones de México a EU acumula récord de 419 mil mdd

Entre enero y agosto, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos acumularon 419.3 mil millones de dólares, un crecimiento de 18 por ciento frente al mismo periodo del año pasado y, nuevamente, un máximo histórico para un periodo similar.

El monto permitió a México conservar una participación de 17.4 por ciento de las importaciones totales estadounidenses, seguido por Canadá, con 11.2 por ciento, y Taiwán, con 7.7 por ciento.

La fortaleza del intercambio también se reflejó en las ventas estadounidenses hacia México. En los primeros ocho meses del año, Estados Unidos exportó al país 263.5 mil millones de dólares, con lo que México se mantuvo como el principal destino de los productos estadounidenses, por encima de Canadá y Países Bajos.

Cabe destacar que en el acumulado de enero a agosto, México registró un déficit comercial para Estados Unidos de 155.9 mil millones de dólares, el segundo más alto entre sus socios comerciales, sólo por debajo de Vietnam, que acumuló un déficit de 163.9 mil millones de dólares.