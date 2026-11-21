Tras el sismo en Perú, se reportaron varios derrumbes en vías del centro del país, así como daños en el hospital de la ciudad de Pichanaki y en la Universidad Peruana de Los Andes. (EFE).

Al menos 15 personas resultaron heridas y decenas de viviendas y otras edificaciones resultaron afectadas por el sismo de magnitud 6,7 que se sintió durante la noche de este viernes en los Andes del centro de Perú, y que llegó a sentirse en Lima y países vecinos como Colombia y Ecuador.

Un reporte preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló este sábado que 11 de los heridos se registraron en la región central de Junín, además de uno, en cada caso, en las regiones de Huánuco, Pasco y Lima Provincias, además de otro en Lima Metropolitana, la capital del país.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó, por su parte, que tras el sismo de 6,7 se presentaron otros dos movimientos telúricos en Junín, de magnitudes 5 y 3.5, durante la madrugada y la mañana de este sábado, respectivamente.

El primer temblor se sintió a las 0:12 horas, con epicentro de 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 127 kilómetros, y el siguiente se reportó a las 8:21 horas, con epicentro a 13 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chupaca y a una profundidad de 9 kilómetros.

Las autoridades no han informado hasta el momento si estos nuevos movimientos causaron algún tipo de daño personal o material.

El sismo dejó inhabitables cuatro viviendas en Junín, y afectó a otras 127, en su gran mayoría en esa región, donde también resultaron afectadas una institución educativa, un establecimiento de salud y un local comunal, además de un templo religioso en la vecina de Huánuco.

El movimiento se sintió a las 19:09 hora local del viernes, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en una zona rural con baja densidad de población en la que hay diversos pueblos pequeños y aldeas.

El temblor se originó a 129 kilómetros de profundidad, una distancia considerable que hace que se disipe su poder de destrucción en la superficie y a la vez se amplíe el alcance de las ondas, que se sintieron incluso en Bogotá y Quito.

¿Cuáles fueron las afectaciones por el sismo en Perú?

El Indeci señaló en su último reporte que la mayoría de los heridos presentaron cortes y múltiples contusiones, y que las autoridades locales continúan con la evaluación de los daños en la infraestructura, así como con la limpieza de las vías afectadas por derrumbes.

Agregó que, como consecuencia del sismo se produjo la desconexión automática del sistema de energía eléctrica en varios distritos selváticos de Junín, por lo que actualmente se trabaja par solucionar ese problema y se ha activado un plan de contingencia para garantizar “la restitución paulatina y segura del servicio”.

Durante la noche del viernes, la Municipalidad de Lima también reportó que una joven resultó herida en la cabeza, tras el impactó de un trozo de cemento desprendido de un edificio en el centro histórico de la capital peruana.

En Lima, donde el sismo se sintió de forma moderada, hubo algunos derrumbes en el distrito de Independencia, en el norte de la capital, mientras que en la Costa Verde, ubicada junto al mar, se reportó el desprendimiento de algunas rocas de los acantilados, pero sin que se registren incidentes mayores.

El jefe del Indeci, Luis Vásquez, señaló que también se habían producido varios derrumbes en vías del centro del país, así como daños en el hospital de la ciudad de Pichanaki y en la Universidad Peruana de Los Andes, ambos situados en la provincia de Chanchamayo.